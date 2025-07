Wyniki testów wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych spółek grupy PGE w wysokości ok. 9,1 mld zł, w tym w segmencie energetyki konwencjonalnej (węgiel kamienny i brunatny) w wysokości ok. 8,7 mld zł i w segmencie energetyki odnawialnej w wysokości ok. 0,4 mld zł.

Straty obniżą wynik spółki PGE

Jednocześnie w toku prac zidentyfikowano konieczność zmniejszenia wartości aktywa na podatek odroczony (zgodnie z MSR 12) w segmencie energetyki konwencjonalnej w wysokości ok. 2,5 mld zł.

Spółka podała, że powyższe zdarzenia obniżą wynik brutto grupy kapitałowej PGE za I półrocze 2025 roku o ok. 9,1 mld zł, a wynik netto o kwotę ok. 11,6 mld zł.

Przypomnijmy, że m maju PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała rekordowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2025 r. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom wyniósł 2,416 mld zł, a powtarzalny zysk EBITDA 4,334 mld zł.