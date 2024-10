Czytaj więcej Portfel fundamentalny Przecenione spółki na celowniku typujących Wrzesień pokazał, że w sytuacji gdy sporej grupie spółek z hossą przestało być po drodze, zarabianie na warszawskiej giełdzie jest coraz trudniejsze. Na które firmy analitycy stawiają w październiku?

Nowe spółki w portfelach

Po mocno zróżnicowanym pod względem stóp zwrotu miesiącu większość typujących nie zdecydowała się na realizację zysków i znaczące roszady w portfelach. Tradycyjnie nie zastosowali się do tego podejścia analitycy Noble Securities, którzy zdecydowali się na głębszą przebudowę portfela. Tym razem nieco większym zainteresowaniem typujących cieszyły się duże spółki wchodzące w skład indeksu WIG20, choć jak na razie zainteresowanie tym segmentem ograniczyło się jedynie do banków Pekao i PKO BP oraz Budimeksu i Kruka. Jednocześnie przecena, która nie oszczędziła we wrześniu sporej grupy spółek z szerokiego rynku, zachęciła do poszukiwań okazji wśród przecenionych firm. Stąd uwaga skierowana została na Eurocash, Creepy Jar i XTB. Uwadze ekspertów nie umknęły także wyniki zakończonego sezonu wyników za II kwartał, który obfitował w pozytywne zaskoczenia. Mając na uwadze ten argument i rozbudzone oczekiwania względem kolejnych kwartałów typujący łaskawiej spojrzeli m.in. na banki, Kruka czy Answear.com.

Zysk nie dla wszystkich

Uśredniona stopa zwrotu ze wszystkich portfeli fundamentalnych wypadła 1,9 proc. na minusie i była bardzo zbliżona do stopy zwrotu z WIG (indeks stracił w tym samym okresie ok. 2 proc.). Mimo zmiennych nastrojów na krajowym rynku akcji portfele tylko dwóch brokerów mogą pochwalić się zyskiem.

Wrześniowy wynik analityków BM Banku Millenium na poziomie prawie 8,8 proc. sprawił, że konkurenci zostali daleko w tyle.

Mimo to powody do zadowolenia mogą mieć też eksperci z BM BNP Paribas, którzy mimo mało sprzyjającego otoczenia zwiększyli wartość portfela o 2 proc. Pozostali uczestnicy tym razem nie mieli tyle szczęścia, notując straty z portfela.

Nadal jednak bardzo okazale prezentują się stopy zwrotu liczone od początku bieżącego roku. Dzięki bardzo udanym typowaniom w zakończonym miesiącu na prowadzenie w rankingu wyszli analitycy BM Millennium Banku, którzy zwiększyli stopę zwrotu z portfela za trzy kwartały do blisko 38 proc. Tuż za ich plecami uplasowali się eksperci BM BNP Paribas, których inwestycje przyniosły zysk na poziomie 36,5 proc. Różnica pomiędzy prowadzącą dwójką a resztą stawki jest już na tyle znacząca, że najprawdopodobniej to między nimi rozegra się walka o końcowe zwycięstwo w bieżącej edycji portfeli fundamentalnych. Będący na trzecim miejscu eksperci z Noble Securities zarobili jak do tej pory 16,4 proc.