W obecnym otoczeniu warto stawiać na mniejsze spółki

W maju krajowy rynek akcji kontynuował hossę i główne indeksy ustanowiły nowe szczyty, ale już ostatnie tygodnie były mniej udane…

Poprawa nastrojów na krajowej giełdzie i globalnych parkietach pod koniec kwietnia i w pierwszej części maja była pochodną zmiany charakteru napływających informacji odnośnie do tzw. wojen handlowych. Po mocnej eskalacji napięć i podwyższaniu ceł przez Stany Zjednoczone w marcu i kwietniu nastąpił zwrot akcji i łagodzenie retoryki ze strony Donalda Trumpa. Kulminacją było podpisanie wstępnego porozumienia handlowego z Wielką Brytanią oraz „zawieszenie broni” z Chinami i obniżka ceł nakładanych przez oba kraje. Pod koniec maja kwestia ceł powróciła jednak na radary inwestorów za sprawą gróźb prezydenta USA odnośnie do możliwości nałożenia 50-proc. ceł na Unię Europejską, podwyżki ceł na import stali, wyroków sądowych w USA dotyczących podstaw prawnych nakładania ceł albo krytyki Chin przez Donalda Trumpa. Spowodowało to zatrzymanie wzrostów na giełdach i pewną realizację zysków w ostatnich tygodniach. Do tego kierunku informacji zagranicznych dołożyły się lokalne czynniki ryzyka w postaci wyników pierwszej oraz drugiej tury wyborów prezydenckich, które przez krótki okres ciążyły krajowym indeksom.