Portfel fundamentalny na czerwiec: Rośnie znaczenie średnich i małych spółek w portfelach

Tegoroczny maj był łaskawy dla posiadaczy akcji z warszawskiego parkietu oraz ekspertów z biur maklerskim biorących udział w naszej rywalizacji portfeli fundamentalnych. Główne indeksy kontynuowały zwyżki, wyznaczając nowe szczyty hossy, która wydłużyła się do ponad 31 miesięcy. Był to piąty wzrostowy miesiąc z rzędu krajowych indeksów. WIG powiększył tegoroczną stopę zwrotu na koniec miesiąca do ponad 27 proc. Jeśli jednak wierzyć w stare giełdowe porzekadło sugerujące sprzedaż akcji w maju, kolejne miesiące mogą nie być już tak sprzyjające rynkowi. Pokazała to już mniej udana końcówka maja. Ostatnie tygodnie przyniosły wzrost poziomu niepewności na krajowym parkiecie i wyhamowanie zwyżek indeksów z uwagi na zawirowania geopolityczne związane z cłami oraz krajową polityką. Wyborcza wygrana kandydata największej partii opozycyjnej, który jako nowy prezydent RP najprawdopodobniej będzie na kursie kolizyjnym z obecnym rządem, to mniej korzystny scenariusz dla giełdy.

Czytaj więcej Portfel fundamentalny W obecnym otoczeniu warto stawiać na mniejsze spółki – W czerwcu wydarzenia globalne wysuną się na pierwszy plan i będą decydować o nastrojach na krajowej giełdzie – uważa Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas.

Maj dał zarobić portfelom

Kontynuacja wzrostu wycen spółek z szerokiego rynku zachęciła ekspertów do realizacji zysków, choć nie wszyscy zdecydowali się na roszady w portfelach. W niektórych portfelach na kolejny miesiąc zabrakło miejsca dla niektórych firm, które pozwoliły w ostatnich miesiącach solidnie zarobić, takich jak Allegro, Rainbow Tours, MFO czy Voxel. Najlepszą inwestycją wśród firm, które znalazły się w portfelach na maj, okazały się akcje PTWP. W ciągu minionego miesiąca można było na nich zarobić ponad 36 proc. Wzmożony popyt miał w dużej mierze związek z zapowiedzią wypłaty bardzo atrakcyjnej dywidendy (7,28 zł na akcję) i solidnych wyników finansowych za I kwartał 2025 r. Z pozostałych spółek obecnych w portfelach fundamentalnych nieco mniejsze, ale nadal dwucyfrowe, zyski przyniosły jeszcze walory m.in. Asseco Poland, MFO, Mangaty i Compu.

Analitycy wskazują firmy na czerwiec

Jeśli chodzi o nowe spółki, typowane do portfeli na ten miesiąc, to analitycy z rezerwą podchodzą do firm wchodzących do indeksu WIG20. Nie nie oznacza to, że całkowicie zrezygnowali z poszukiwań okazji w segmencie największych emitentów.