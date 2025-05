Defensywne sektory zaczynają wracać do łask inwestorów

Kwiecień przyniósł zawirowania na giełdach wywołane wprowadzeniem ceł przez Trumpa. Krajowy rynek akcji wykazał się jednak siłą i szybko odrobił straty. Czy indeksy warszawskiej giełdy mają potencjał, by powalczyć o kolejne rekordy hossy?

Za nami wyjątkowy okres pod względem zmienności nastrojów na rynkach. Pierwsza część kwietnia upływała w atmosferze globalnej wyprzedaży, druga połowa ubiegłego miesiąca to już dynamiczne odbicie. W minionych tygodniach również warszawski parkiet poddał się światowym nastrojom, choć finalnie ostatnie dni kwietnia to moment ustanowienia rekordów na indeksie WIG powyżej psychologicznej bariery 100 tys. pkt. Naszemu rynkowi pomaga dobry klimat inwestycyjny wokół indeksów akcyjnych w UE. Mamy w bieżącym roku odczuwalnie inną sytuację, jeśli chodzi o pozycjonowanie rynków akcji z UE względem USA. Czy będziemy w II półroczu świętować kolejne rekordy na WIG? Nasze podejście do krajowego rynku w średnim horyzoncie jest negatywne. Ale jeśli np. konflikt Ukraina–Rosja zostanie trwale i pomyślnie dla bezpieczeństwa regionu CEE zakończony, to jest to scenariusz silnego impulsu dla Polski.