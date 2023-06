Racjonalne firmy wolą podnieść ceny niż zwolnić pracowników

Tak, struktura gospodarki może mieć znaczenie, firmom mierzącym się z konkurencją międzynarodową trudniej jest podnieść ceny produkowanych dóbr i usług. Ważna jest również faza cyklu koniunkturalnego. To ona w dużym stopniu determinuje, czy firmy mogą sobie pozwolić na przerzucanie wzrostu kosztów na ceny końcowe. Jeśli widzą, że podwyżki cen doprowadzą do spadku popytu na ich towary lub usługi, to mogą się zdecydować na zwolnienia. Tylko że to często okazuje się kosztowne. Po pierwsze, może wiązać się z koniecznością wypłaty odpraw. Po drugiej, jeśli firma zwalnia pracowników, naraża się na ryzyko, że w przyszłości, gdy będzie ich znów potrzebowała, poniesie koszty ich rekrutacji oraz wdrożenia. Zwykle z perspektywy firm tańszym rozwiązaniem okazuje się podniesienie cen.

W Polsce na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat, czyli od wprowadzenia obowiązującej do dzisiaj ustawy o płacy minimalnej, jej zmiany następowały już we wszystkich możliwych fazach cyklu koniunkturalnego. Widać, że wpływ jej podwyżek był różny w zależności od okoliczności.

Nie znam badań, które pokazywałyby, jak wpływ podwyżek płacy minimalnej na gospodarkę zmieniał się w czasie. Znane mi badania – w tym moje – sugerują natomiast, że skutki były zróżnicowane geograficznie.

Po pierwsze, na ogół badania pokazują, że wpływ zmian płacy minimalnej na zatrudnienie był albo nieistotny statystycznie, albo niewielki. Gdy występował, dotyczył głównie młodych pracowników (w wieku 15–24 lat) i mniej rozwiniętych regionów, np. województw warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i lubelskiego. To regiony o relatywnie niższej produktywności. Moje badania dotyczące wpływu zmian płacy minimalnej na ceny w Polsce w latach 2003–2020 sugerują, że był on istotny statystycznie, przy czym większy był w regionach lepiej rozwiniętych, tzn. o wyższych dochodach i niższym bezrobociu. Do tego podwyżki płacy minimalnej w większym stopniu oddziaływały na ceny dóbr pierwszej potrzeby, takich jak żywność, niż innych.

W jaki sposób podwyżki płacy minimalnej oddziałują na ceny? To jest mechanizm tylko kosztowy czy również popytowy, związany z tym, że wzrost płacy minimalnej to nic innego jak wzrost dochodów części gospodarstw domowych, a więc też ich wydatków?

Oba te mechanizmy działają. Jak już wspomniałam, podwyżka płacy minimalnej w praktyce prowadzi do wzrostu wynagrodzeń także tych pracowników, którzy zarabiają nieco powyżej płacy minimalnej. To może wpływać na koszty pracy nawet w przedsiębiorstwach, w których nie ma w ogóle pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne. Wzrost dochodów związany z podwyżką płacy minimalnej też więc nie ogranicza się wyłącznie do osób, które otrzymują taką płacę. To – a także wzrost zdolności kredytowej pracowników związany z wyższymi płacami – skutkuje wzrostem popytu na dobra i usługi, który przekłada się na wzrost cen. Tak można rozumieć to, że wpływ wzrostu płacy minimalnej na ceny jest największy w przypadku dóbr pierwszej potrzeby. W strukturze wydatków osób o relatywnie niskich dochodach te dobra mają bowiem największy udział.