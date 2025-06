Konsumpcja może wzrosnąć kosztem dynamiki oszczędności

– W najbliższych kwartałach oczekujemy stopniowej poprawy konsumpcji, wspieranej przez rosnące nastroje konsumentów, oraz stabilizację akumulacji oszczędności. Spadek stóp procentowych powinien dodatkowo napędzić wydatki. Prognozujemy wzrost konsumpcji prywatnej w II kw. w okolicy 3 proc. r./r. wobec 2,5 proc. r./r. w I kwartale br. – przewidują specjaliści z PKO BP.

Czytaj więcej Oszczędzanie Amerykańskie oszczędności dają wyższe zyski niż polskie Najlepsze promocyjne oprocentowania polskich kont oszczędnościowych przekraczają 7 proc. Niestety, najczęściej przez trzy miesiące. Amerykańskie konta oszczędnościowe i rachunki na rynku pieniężnym (MMA) dają często 4 proc. i więcej. Przez cały rok.

Jednym z produktów, którego ceny długi czas szokowały, jest masło. W maju masło w sklepach było droższe o 18,8 proc. niż rok wcześniej. Był to najmniejszy wzrost rok do rok w tym roku. W kwietniu odnotowano skok w górę o 27,2 proc., a w marcu – o 27,4 proc. Z kolei w lutym ceny poszły w górę rok do roku aż o 32,5 proc., a w styczniu – o 29,2 proc. Natomiast w całym zeszłym roku produkt zdrożał średnio o 7,9 proc. w stosunku do 2023 r. Z danych UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito wynika, że w maju br. standardowa kostka masła (200 g) kosztowała w sklepach średnio 7,62 zł (uśredniona cena regularna i promocyjna).

Piotr Biela (Blix) podkreśla, że obecnie mamy do czynienia ze spadkiem cen energii i pasz, z unormowaniem się podaży mleka, ogólnym spowolnieniem inflacji oraz mniejszym popytem konsumenckim. – To wszystko razem skutecznie ogranicza możliwości dalszego podnoszenia cen przez producentów i sklepy. W kolejnych miesiącach podwyżki będą dalej zwalniać, a dynamika wzrostu spadnie poniżej 10 proc. r./r. W późniejszych trendach kluczowe będą takie kwestie, jak ceny mleka, popyt konsumencki i polityka handlowa sieci – dodaje Biela.

Dane o wydatkach kartowych klientów PKO BP pokazują, że już od początku czerwca widać wyraźny boom w wydatkach na hotele, rekreację i gastronomię. Wydatki rosną szybciej niż w poprzednich latach. – Polacy ruszyli w trasę (i do restauracji) wcześniej niż zwykle – zauważają ekonomiści banku.

Ciekawe zatem będą dane o podaży pieniądza za czerwiec. W tym miesiącu bowiem mieliśmy kolejny długi weekend - istnieje zatem prawdopodobieństwo, że wartość depozytów bieżących zmieni się znów minimalnie – a być może nawet spadnie.