WIG20 w środę formalnie stracił 0,6 proc. Sytuacja na GPW nie wygląda jednak tak źle, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlaczego?
Duża część środowego ruchu indeksu WIG20 to efekt technicznego odcięcia dywidendy od akcji Orlenu. Sam Orlen w środę stracił 0,9 proc.
Dziś akcje Orlenu są wyceniane niżej niż wczoraj. To efekt korekty kursu o wartość dywidendy. Notowania już zaczęły odbijać.
Mocne wyniki i 2,1 proc. w górę - tak zareagowały w środę akcje PKO BP.
Liderowi rynku bankowego w Polsce, PKO BP, nie przeszkadzają duże rezerwy na kredyty frankowe, ani obniżone stopy procentowe. W II kwartale wypracował niemal 2,7 mld zł zysku netto.
Aż o 8,2 proc. potaniał w środę akcje Arctic Papier. Powodem przeceny okazały się wyniki finansowe za II kwartał.
Wyniki kwartalne papierniczo-celulozowej grupy po raz kolejny wypadły poniżej oczekiwań wywołując gwałtowną reakcję rynku.
O 4,2 proc. urosły w środę akcje firmy Bioceltix. Spółka przekazała pozytywne informacje na temat badań nad lekami.
Biotechnologiczna firma opublikowała końcowe wyniki badania leku na atopowe zapalenie skóry u psów. Wyniki napawają optymizmem.
Polacy nadal kochają obligacje skarbowe. W lipcu zainwestowali w nie 8,2 mld zł co jest tegorocznym rekordem.
8,2 mld zł wyniosła sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych w lipcu - poinformowało Ministerstwo Finansów.