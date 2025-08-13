Komentarze
Środa na rynku: Orlen ciężarem, PKO BP bije rekord, Arctic szuka dna

Praktycznie wszystkie polskie indeksy zakończyły środową sesję pod kreską. Inwestorzy skupili swoją uwagę m.in. na Orlenie, PKO BP, Arctic Paper czy też firmie Bioceltix.

Publikacja: 13.08.2025 17:25

Środa na rynku: Orlen ciężarem, PKO BP bije rekord, Arctic szuka dna

Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 w środę formalnie stracił 0,6 proc. Sytuacja na GPW nie wygląda jednak tak źle, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlaczego?

Orlen bez dywidendy bije w WIG20

Duża część środowego ruchu indeksu WIG20 to efekt technicznego odcięcia dywidendy od akcji Orlenu. Sam Orlen w środę stracił 0,9 proc.

PKO BP idzie za ciosem

Mocne wyniki i 2,1 proc. w górę - tak zareagowały w środę akcje PKO BP.

Arctic rozczarował

Aż o 8,2 proc. potaniał w środę akcje Arctic Papier. Powodem przeceny okazały się wyniki finansowe za II kwartał.

Bioceltix zyskał uznanie inwestorów

O 4,2 proc. urosły w środę akcje firmy Bioceltix. Spółka przekazała pozytywne informacje na temat badań nad lekami.

Pęd ku obligacjom trwa w najlepsze

Polacy nadal kochają obligacje skarbowe. W lipcu zainwestowali w nie 8,2 mld zł co jest tegorocznym rekordem.

