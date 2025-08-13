WIG20 w środę formalnie stracił 0,6 proc. Sytuacja na GPW nie wygląda jednak tak źle, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlaczego?

Orlen bez dywidendy bije w WIG20

Duża część środowego ruchu indeksu WIG20 to efekt technicznego odcięcia dywidendy od akcji Orlenu. Sam Orlen w środę stracił 0,9 proc.

Czytaj więcej Firmy Dziwny spadek WIG20. „Winny” Orlen Dziś akcje Orlenu są wyceniane niżej niż wczoraj. To efekt korekty kursu o wartość dywidendy. Notowania już zaczęły odbijać.

PKO BP idzie za ciosem

Mocne wyniki i 2,1 proc. w górę - tak zareagowały w środę akcje PKO BP.