Lipcowy wynik jest najlepszym w tym roku. Do tej pory największym wzięciem Polaków obligacje cieszyły się w kwietniu, kiedy to sprzedaż wyniosła 7,4 mld zł. Lipcowy wynik jest jednocześnie najlepszym od prawie roku. Aby bowiem znaleźć większe zainteresowanie trzeba się cofnąć do sierpnia 2024 r., kiedy to sprzedaż obligacji wyniosła 11 mld zł.

Reklama

Jakie obligacje kupują Polacy?

Jak poinformowało MF, najchętniej kupowanymi instrumentami w lipcu były obligacje roczne – ROR (40 proc. udział w strukturze sprzedaży), Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3,284 mld zł. Później są obligacje 3-letnie – TOS (38 proc.) ze sprzedażą na poziomie 3,086 mld zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (z 8 proc. udziałem w sprzedaży), 10-letnie – EDO (6 proc.), 2-letnie – DOR (5 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (2 proc.). Podobne tendencje sprzedażowe widać było także w czerwcu, kiedy to obligacje roczne cieszyły się największą popularnością, a za nimi uplasowały się papiery trzyletnie. Warto jednak zauważyć, że wtedy sprzedaż obligacji rocznych odpowiadała aż za 47,1 proc. sprzedaży, a trzyletnich za 30 proc.

- W pierwszym miesiącu wakacji Polacy ulokowali w skarbowych instrumentach detalicznych aż 8,2 mld złotych – najwięcej od początku roku. Nasi klienci wybierali w pierwszej kolejności 1-roczne obligacje o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, których udział stanowił 40 proc. wszystkich obligacji sprzedanych w lipcu. Oszczędzający równie chętnie kupowali obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS, których udział w sprzedaży wyniósł blisko 38 proc. – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i dodaje.- Warto regularnie lokować oszczędności na atrakcyjnych warunkach – rekordowy lipcowy poziom sprzedaży w bieżącym roku potwierdza wysokie zainteresowanie naszymi obligacjami. Równie ważne jest, aby pieniądze pracowały cały czas. Nasza oferta umożliwia ciągłość pomnażania już ulokowanych środków, a zamiana zapadających obligacji na nowe, po niższej cenie, to dodatkowa korzyść dla oszczędzających. W lipcu w drodze zamiany klienci kupili co piątą obligację, o łącznej wartości ponad 1,6 mld złotych – podkreśla Drop.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Zamiast wakacji fundusze obligacji W lipcu padł rekord napływów do funduszy inwestycyjnych. Większość nowych wpłat powędrowała do produktów związanych z rynkami długu.

Obligacje za 800+

Na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich ROS i 12-letnich ROD dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę około 92 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.