Depozyty to mniej niż 50 proc. ochrony przed inflacją

Czytaj więcej Oszczędzanie Stopy procentowe NBP spadną szybciej niż inflacja? Według prognoz szczyt inflacji przypadnie w marcu, a średnioroczny wzrost cen wyniesie 4,7 proc. Na koniec roku stopa referencyjna NBP zapewne osiągnie 4,75 proc. Realne oprocentowanie depozytów znów będzie ujemne?

– W ostatnim czasie wysokość stawek WIBOR 3M jest dość stabilna, ponieważ banki nie spodziewają się zmian poziomu stóp NBP ani w ciągu najbliższych trzech miesięcy, ani w ciągu sześciu miesięcy. Obniżki są spodziewane dopiero jesienią. Wygląda jednak na to, że gdy już się zaczną, to spadek będzie dość gwałtowny – stwierdza. Tak sugerują notowania kontraktów terminowych FRA – w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy stawka WIBOR 3M spadnie z obecnego poziomu 5,84 do 4,88 proc. Jeszcze w lutym przeważał pogląd, że stopy spadną o 0,75 pkt proc., a teraz prognozowane spadki wynoszą już niemal 1 pkt proc.

A Róg przewiduje, że w krótkim terminie polityka pieniężna w Polsce pozostanie restrykcyjna, a RPP prawdopodobnie będzie kontynuować strategię „wait-and-see”, dostosowując swoje działania do bieżących danych makroekonomicznych i globalnej sytuacji gospodarczej. – Czynnikiem, który mógłby skłonić Radę do bardziej gołębiego podejścia, byłoby wyraźne osłabienie gospodarki, szczególnie w kontekście spowolnienia wzrostu PKB i niższej dynamiki konsumpcji. Z kolei utrzymująca się na stosunkowo wysokim poziomie inflacja bazowa sugeruje, że przedwczesne luzowanie polityki monetarnej mogłoby prowadzić do nawrotu presji cen w II połowie roku – stwierdza.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Świetny miesiąc obligacji skarbowych. A to dopiero początek? Na rynkach temperatura zdecydowanie rośnie. Inwestorzy zaczynają zdawać sobie sprawę z problemów gospodarczych, jakie mogą wywołać decyzje polityczne. Jak na razie najbardziej cierpią akcje amerykańskie, ale to sygnał dla papierów skarbowych.

Inflacja bije w deponentów

Jak zauważa Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro, dla wielu osób sposobem na pokonanie inflacji są bankowe depozyty, które – w powszechnym przekonaniu – mają pozwolić na utrzymanie wartości oszczędności w czasie inflacji. – W ciągu ostatnich trzech lat – od wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie – posiadacze bankowych lokat byli w stanie w formie odsetek odzyskać mniej niż połowę strat wynikających z inflacji – podkreśla analityk.

Jak tłumaczy, podczas trzech lat trwania wojny w Ukrainie, od początku lutego 2022 r. do końca stycznia 2025 r., skumulowana inflacja w Polsce sięgnęła 28,5 proc. – Oznacza to, że towary i usługi są dziś przeciętnie o niemal jedną trzecią droższe niż w styczniu 2022 r. Tymczasem najlepsze lokaty przyniosły skumulowany trzyletni zysk na poziomie zaledwie 13,5 proc. – i to jeszcze przed uwzględnieniem podatku Belki – wylicza Majtkowski. W efekcie, jak dodaje, w okresie od lutego 2022 r. do końca stycznia 2025 r. nawet najkorzystniejsze depozyty dały realną skumulowaną stratę na poziomie 13,2 proc. To pokazuje, że bankowe lokaty nie pomogły zrekompensować nawet połowy strat wynikających z postępów inflacji.