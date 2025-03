Czy banki kibicują wysokim stopom procentowym w Polsce?

– Ale trzeba pamiętać, że banki zawsze są „zakładnikiem” gospodarki albo inaczej mówiąc – ich fundamentalna kondycja jest pochodną kondycji gospodarki. Im szybciej ruszą inwestycje, im więcej banki będą mogły finansować tego wzrostu, tym bardziej w długim okresie wyjdzie im to na zdrowie – mówi Sobolewski. Dodając przy tym, że samo środowisko bankowe (sądząc po wypowiedziach prezesów) swoje największe szanse na rozwój upatruje właśnie w oczekiwanym ożywieniu inwestycyjnym, a nie w środowisku wysokich stóp procentowych.

Analitycy wyliczają przy tym, że wzrost akcji kredytowej o ok. 8–10 proc. rok do roku wystarczyłby, by zrekompensować „straty” z tytułu obniżki stóp procentowych o 1 pkt proc. Gdyby dynamika kredytów była mniejsza, zyski sektora prawdopodobnie by jednak spadły.

Jakie prognozy dla marży odsetkowej

Również Kamil Stolarski zaznacza, że dla budowania wartości banków, także dla akcjonariuszy, w długim okresie najistotniejszy jest wzrost sumy bilansowej, choć w krótkim okresie rachunek zysków i strat po obniżce stóp jest negatywny. Jednocześnie analityk podkreśla, że nie ma powodów do dramatyzowania, bo nawet przy luzowaniu w polityce pieniężnej marże odsetkowe (w ślad za tym wynik odsetkowy czy zysk netto) raczej nie spadną do krytycznie niskich poziomów z okresu pandemii.

Potwierdzają to wyżej wspomniane analizy ZBP. Gdyby stopy NBP spadły do 5 proc., „stopa odsetkowa” mogłaby obniżyć się z 3,1 proc. do 2,94 proc. A gdyby stopy spadły o ponad połowę, aż o 300 pkt baz. (do 2,75 proc.), to marża odsetkowa zmniejszyłaby się nieproporcjonalnie mniej, spadając do 2,53 proc. Wynika to z obecnie mniejszej wrażliwości banków na obniżki stóp (m.in. przy wysokiej elastyczności po stronie kosztów depozytów).

Choć odpowiedź na pytanie, czy banki kibicują wysokim stopom procentowym, wydaje się być ogólnie rzecz biorąc, negatywna, nasi rozmówcy zwracają uwagę, że każdy medal ma dwie strony. – W kontekście polityki pieniężnej zwykle myśli się o interesach kredytobiorców. A czy ktoś myśli o depozytariuszach? O tym, by można było uzyskać stopę zwrotu wyższą niż inflacja? – pyta retorycznie Marcin Materna.