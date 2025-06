Im więcej wiedzy, tym więcej oszczędności

Zwróciła uwagę, że Polacy mają największą wiedzę finansową spośród trzech badanych nacji, ale mają też największą awersję do podejmowania ryzyka w inwestowaniu na rynkach finansowych. – Dla przykładu podam, że Hindusi, mimo iż mają najmniejszą obiektywną wiedzę finansową, są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, więc są bardziej skłonni do inwestowania w różne źródła – wyjaśniła prof. Kubińska.

W jej ocenie postawy są co najmniej tak samo ważne jak wiedza, bo sprzyjają dywersyfikacji ryzyka.