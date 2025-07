Obniża wartość docelowa akcji została obniżona do 32 proc. Oznacza to 38 proc. potencjał wzrostu. Jest to efekt braku sprzedaży projektu elektrowni gazowej w Adamowie PGE, która była zainteresowana tym projektem. Rekomendację dla ZE PAK DM Pekao opublikowano 3 lipca.

Tło transakcji

Przypomnijmy, że 1 lipca obie spółki poinformowały, że ZE PAK podjął decyzję o wycofaniu się z planowanej sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce PAK CCGT sp. z o.o., realizującej projekt gazowy CCGT Adamów. W związku z tym negocjacje między stronami zostały zakończone z 30 czerwca. ZE PAK zapowiedział, że zamierza samodzielnie realizować projekt elektrowni gazowej, opierając się na alternatywnych źródłach finansowania. Jednocześnie PGE i ZE PAK zadeklarowały chęć kontynuacji rozmów dotyczących funkcjonowania spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

Ryzyka po stronie ZE PAK

– Potencjalna transakcja z PGE była jednym z kluczowych czynników sprzyjającym re-ratingowi wyceny spółki. Pod znakiem zapytania staje realizacja nowych inwestycji w OZE, w tym projektów magazynów energii, ponieważ spółka najpewniej będzie obecnie koncentrować swoje zasoby finansowe na projekcie gazowym, co zwiększa niepewność co do realizacji pozostałych inicjatyw – czytamy w rekomendacji – czytamy w rekomendacji. Ponieważ projekt gazowy nie ma jeszcze zabezpieczonego finansowania, ZE PAK oprócz refinansowania obecnego zadłużenia pomostowego (600 mln zł), będzie musiał pozyskać kolejne ok. 600 mln zł dodatkowych środków na jego ukończenie (ostateczna wartość będzie zależała od stopnia przekroczenia pierwotnego budżetu projektu).

Istnieje ryzyko opóźnień wynikających z trudności w pozyskaniu finansowania, co może skutkować wyższymi niż pierwotnie zakładane kosztami realizacji projektu. - Biorąc pod uwagę zapowiedzi gotowości głównego akcjonariusza do wsparcia finansowego projektu, a także fakt, że wszystkie elementy elektrowni gazowej zostały już dostarczone na plac budowy, ryzyko to wydaje się ograniczone. – czytamy. W analizie, DM Pekao adresuje to ryzyko zakładając, że budżet projektu wzrośnie do 2,600 mln zł, względem wcześniej komunikowanego przez ZE PAK budżetu w wys. 2,350 mln zł (zakładamy koszty na poziomie 4,6 mln zł/MW).