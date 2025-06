Inflacja coraz niżej i część Polaków nie zamierza ograniczać wydatków

Inflacja CPI w maju obniżyła się do 4,0 proc. r./r. z 4,3 proc. r./r. w kwietniu, poniżej wstępnego szacunku, który wskazał na wzrost cen o 4,1 proc. r./r. W ujęciu m./m. ceny obniżyły się o 0,2 proc., tak jak wskazywał wstępny szacunek. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, według szacunku - jak się okazało, trafnego, ekonomistów PKO BP - obniżyła się w maju do około 3,2–3,3 proc. r./r. z 3,4 proc. r./r. w kwietniu, co oznaczałoby, że jest na najniższym poziomie od stycznia 2020 (wyniosła 3,3 proc.). Jednocześnie zannualizowany impet inflacji bazowej, obrazujący bieżące tendencje procesów inflacyjnych w kategoriach bazowych, kształtuje się jeszcze niżej, między 2,0 proc. r./r. a 2,5 proc. r./r.

– Szybszy od oczekiwań spadek inflacji w maju utwierdza nas w przekonaniu, że w lipcu inflacja CPI znacząco się obniży i wróci do przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu NBP, osiągając poziom nieco poniżej 3,0 proc. r./r. Jednocześnie stopniowo spadać będzie inflacja bazowa, która na koniec 2025 powinna osiągnąć ok. 3,0 proc. r./r. Niższa inflacja sprzyjać będzie obniżkom stóp procentowych. Pozostajemy na stanowisku, że RPP zdecyduje się na jeszcze dwie obniżki (po 25 pkt baz.) w tym roku – we wrześniu i listopadzie – stwierdzają specjaliści z PKO BP. Wtórują im ekonomiści Banku Pekao. – RPP jest obecnie skupiona na innych czynnikach (polityka fiskalna), ale możemy powtórzyć, że tak dogodnych warunków do cięcia stóp nie było od wielu lat, być może nawet od 2017 r. – stwierdzili.

Promocje coraz mniejsze

A co robią banki? Sukcesywnie obniżają oprocentowania lokat, również promocyjnych. A jednocześnie kontynuują akcje promowania swoich kart i kont osobistych, zachęcając do ich zakładania premiami pieniężnymi oraz oprocentowaniami lokat i kont oszczędnościowych. VeloBank zdecydował się na przedłużenie okresu promocyjnego oprocentowania z 61 do 92 dni – tak długo nowi klienci mogą uzyskiwać 7 proc. (do 50 tys. zł), a obecni – do 5,4 proc. (na nowe środki). Półroczna VeloLokata dla Aktywnych to oferta powitalna dla nowych klientów tego banku z oprocentowaniem w wysokości 7 proc. i maksymalna kwota 50 tys. zł.