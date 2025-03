Stopy procentowe NBP spadną szybciej niż inflacja?

RPP obniży stopy

Analitycy Goldmana Sachsa spodziewają się, że czynniki zewnętrzne będą nadal ciążyć na podstawowej inflacji w Polsce. – Odzwierciedlając nasze stosunkowo gołębie poglądy na temat inflacji, spodziewamy się, że stopy procentowe w Polsce spadną bardziej niż wynikałoby to z obecnych cen rynkowych. Chociaż niższa inflacja przemawia za niższymi stopami procentowymi, zwiększone zewnętrzne niepewności dają powód do ostrożności w polityce pieniężnej. Niemniej jednak nasze poglądy na temat stóp pozostają bardziej gołębie niż ceny rynkowe. Spodziewamy się, że NBP opóźni obniżkę stóp do czasu po wyborach prezydenckich w maju/czerwcu, ale obniży stopy do 4,75 proc. do końca roku i do stopy końcowej wynoszącej od 2026 r. 3,50 proc. – przewidują.

A konsumenci upadają...

W 2024 r. depozyty bieżące (wraz z kontami oszczędnościowymi) wzrosły o niemal 101,4 mld zł, a terminowe – o niemal 16,3 mld zł. Razem zatem oszczędności polskich gospodarstw domowych zwiększyły się o prawie 118 mld zł. Wprawdzie w styczniu depozyty bieżące zmniejszyły się o niemal 630 mln zł, ale wzrosły – i to znacząco – depozyty terminowe. Ale Polacy coraz rzadziej odkładają pieniądze. Jak wynika z raportu firmy Tavex, 2024 r. nie był dla Polaków czasem znaczącego zwiększania poduszki finansowej. W roku 2023 72 proc. Polaków deklarowało, że udało im się zgromadzić dodatkowe oszczędności, podczas gdy w 2024 r. odsetek ten spadł do 57 proc. Z kolei z badania IGTE wynika, że 52 proc. czterdziestolatków oszczędza na emeryturę, 41 proc. nie oszczędza.

Sytuacja finansowa tych, którzy nie oszczędzają – niezależnie od przyczyn – może oznaczać kłopoty finansowe. W II półroczu 2024 r. odnotowano w Polsce 10,3 tys. upadłości konsumenckich. Co drugi bankrut widniał w KRD już na dwa lata przed bankructwem. Ich wierzyciele czekają na zwrot 256 mln zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Według ekspertów te upadłości to w znacznym stopniu efekt problemów finansowych sprzed kilku lat: wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych.

– Z naszych badań wynika, że co siódme gospodarstwo domowe ma problem ze spłatą bieżących zobowiązań, a 80 proc. spodziewa się podwyżek rachunków w perspektywie 12 miesięcy. Dodatkowo, 15 proc. Polaków nie jest w stanie regulować rachunków i opłat, a 9 proc. jest zmuszone posiłkować się kredytami i pracami dorywczymi. Jednak inflacja powoli hamuje, a stopy procentowe powinny niebawem spaść. Dlatego w II połowie roku możemy spodziewać się stabilizacji liczby upadłości konsumenckich – pociesza Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów BIG.