Wśród spółek, które mogą zachowywać się lepiej niż rynek DM BOŚ wskazał: AB, Action, Asbis, Asseco SEE, Comp, Digital Network, Dom Development, Forte, mBank, Mirbud, Orlen, PKO BP, PGE, Tauron, Toya, Vercom oraz VRG. Z kolei wśród firm, które zdaniem analityków mogą wypaść gorzej, znalazły się takie podmioty jak CD Projekt, GTC, JSW, KGHM, Ten Square Games.

W porównaniu z poprzednim miesiącem do grona faworytów DM BOŚ dołączył Asbis. Wypadły z niego Erbud oraz Orange Polska. Do krótkich pozycji został zaś włączony CD Projekt.

Szczyt hossa na GPW coraz bliżej? Co mówią transakcje ABB

Analitycy DM BOŚ w swojej najnowszej analizie biorą pod lupę też wysyp transakcji ABB na GPW i zastanawiają się, czy mogą być one sygnałem ostrzegawczym dla giełdowych byków. – Fale ABB (Accelerated Book Building) na GPW okazują się wiarygodnym barometrem późnych faz hossy. Nasza analiza 119 transakcji o łącznej wartości ok. 79 mld zł (2005–VI 2025) pokazuje, że aktywność ABB wyraźnie przyspiesza w pobliżu szczytów wyceny indeksu WIG. Historyczne skoki podaży były zazwyczaj – w perspektywie kolejnych 12 miesięcy – skorelowane ze słabszymi stopami zwrotu indeksu. Co istotne, 16 z 20 największych ABB (bez udziału Skarbu Państwa) miało miejsce w okresie 6 miesięcy (+/- 3 miesiące) okalających lokalne maksima WIG-u, a szczyty 12-miesięcznej kroczącej wartości ABB wyprzedzały lub zbiegały się z kompresją wycen. Obecny cykl „miga na żółto”: w I poł. 2025 przeprowadzono już 10 transakcji za 6 mld zł, co stawia 12-miesięczną sumę na drugim najwyższym poziomie w historii – wskazują eksperci DM BOŚ. Zwracają jednocześnie uwagę, że struktura sprzedających ma znaczenie.