Mimo wstrząsów po drodze to było bardzo dobre półrocze dla inwestorów

W analizie na początku tego roku pokazaliśmy, co działo się z dolarem i akcjami w pierwszym roku poprzedniej kadencji prezydenta Trumpa (2017). Główny wniosek na podstawie tej analogii był wtedy taki, że dolar powinien się osłabiać - co okazało się faktycznie trafnym założeniem. Gdyby nadal w bardzo dosłowny sposób trzymać się tego porównania, to można by dojść do konkluzji, że kurs dolara powinien zejść z obecnych ok. 3,60 w okolicę 3,30 - i dopiero tam mogłoby się ukształtować twarde dno, z którego dolar zacząłby się umacniać w przyszłym roku. Pozostawiając już na boku tę analogię, warto dodać, że źródłem obecnej deprecjacji dolara jest - obok innych czynników - rynkowa wiara w to, że podczas gdy w strefie euro cykl obniżek stóp procentowych jest już na ukończeniu, amerykański Fed powinien z czasem zacząć nadrabiać zaległości w cięciach stóp. Można więc domniemywać, że kiedy już takie obniżki stałyby się faktem, otworzyłaby się przestrzeń do ruchu dolara w przeciwnym kierunku. Nasza analiza w oparciu o tzw. realny kurs walutowy (uwzględniający różnice w inflacji) sygnalizuje, że dolar do złotego jest umiarkowanie tani, ale potrafił być historycznie jeszcze dużo mocniej niedowartościowany.

Obligacje cały czas z solidnymi stopami zwrotu

Foto: materiały prasowe

Chociaż stopy zwrotu z krajowych obligacji były w ostatnim czasie oczywiście w cieniu imponujących osiągnięć rodzimych akcji, to jednak pozostały solidne. Indeks obligacji zmiennoprocentowych (BWZ) wypracował w I półroczu przyzwoite 2,8 proc. zysku, zaś indeks obligacji stałoprocentowych (TBSP) urósł o prawie 5 proc. Przyszłe osiągnięcia tej klasy aktywów zależą przede wszystkim od poczynań Rady Polityki Pieniężnej. Im dłużej stopy procentowe będą utrzymywane bez zmian na relatywnie wysokim poziomie, tym lepiej przede wszystkim dla obligacji zmiennoprocentowych (bo ich kupony dostosowują się do stóp, a konkretnie wskaźnika WIBOR). Z kolei perspektywa wznowienia/przyspieszenia obniżek stóp (która ostatnio raczej oddaliła się wraz z wygraną kandydata opozycji w wyborach prezydenckich) byłaby paliwem do przyspieszenia zwyżki notowań instrumentów stałoprocentowych (bo spadek ich rentowności w oczekiwaniu na cięcia stóp przełożyłby się na wzrost kursów na rynku wtórnym). W naszym Portfelu edukacyjnym, o którym mowa będzie w dalszej części, oba rodzaje obligacji mają swoją stałą pozycję. Dodajmy, że rynek obligacji to również (niemające oficjalnego indeksu) instrumenty korporacyjne.

Portfel edukacyjny z półrocznym wynikiem najlepszym od 2009 r.