Polacy oszczędzają na zakupach, szykują się na wydatki

Tanieją kredyty

Na razie cieszyć się mogą kredytobiorcy. Jak podkreśla Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl, mimo braku obniżki stóp część z nich w czerwcu zaobserwuje znaczący spadek raty kredytu hipotecznego. Będzie to opóźniony efekt majowej obniżki oraz oczekiwań dotyczących kolejnych redukcji stóp procentowych.

Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat spadnie o 274 zł, jeśli oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 6M. Z kolei jeśli podstawą wyliczeń jest stawka WIBOR 3M, rata zmniejszy się o 172 zł. Warto podkreślić, że to prawdopodobnie nie koniec zmian. Z notowań kontraktów FRA wynika, że WIBOR 3M za 6 miesięcy może spaść do poziomu 4,3 proc, a WIBOR 6M w tym okresie do 4,18 proc.

Niektórzy jednak na obniżkę muszą zaczekać do listopada. – Dla przykładu osoby z kredytem opartym na WIBOR 6M i ostatnią aktualizacją w kwietniu na znaczącą obniżkę raty będą musieli zaczekać aż do listopada. Najdłużej będą czekać jednak posiadacze kredytów z oprocentowaniem stałym, które zwykle obowiązuje przez pięć lat. Należy też dodać, że wysokość nowej raty zależy od wielu czynników: daty udzielenia kredytu, jego wysokości, zastosowanej marży, stawki WIBOR oraz momentu ostatniej aktualizacji oprocentowania. Dlatego różnice między kredytobiorcami mogą być znaczące – tłumaczy Jarosław Sadowski.

Drożeją zakupy

A co na to wszystko deponenci? Gdyby patrzeć tylko na kwietniowe dane, uznali, że utrzymywanie pieniędzy na lokatach – poza promocyjnymi – jest już na tyle mało opłacalne, że trzeba przejść na depozyty bieżące (czytaj – konta oszczędnościowe). Na te ostatnie trafiło w kwietniu aż 17 mld zł, podczas gdy depozyty terminowe zmniejszyły się o 125 mln zł. Wpływ na to miały na pewno święta wielkanocne i zbliżający się długi majowy weekend. Ciekawe zatem będą dane za maj i czerwiec (miesiąc z kolejnym długim weekendem). Z jednej strony mamy bowiem zwiększone zakupy, z drugiej – rosnące ceny w sklepach i czynione przez Polaków oszczędności.