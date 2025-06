Coraz więcej chętnych do korzystania z płatności cyfrowych

Polacy najczęściej dokonywali transakcji bezgotówkowych za pomocą karty płatniczej i zbliżeniowej płatności NFC w sklepach z obuwiem i odzieżą – 72 proc. wszystkich płatności. Niewiele mniej odnotowano w drogeriach i aptekach (71 proc.) oraz w sklepach z AGD/RTV, meblami oraz materiami budowlanymi (70 proc.).

Na przestrzeni ostatnich lat w wielu branżach odnotowano znaczny wzrost udziału płatności cyfrowych. Są to m.in. opłaty za parkowanie i autostradę, które jeszcze w 2018 roku bezgotówkowo realizowane były zaledwie w przypadku 10 proc. transakcji, obecnie jest to już 51 proc. (wzrost o 42 pkt proc.). Wzrósł także udział płatności bezgotówkowych w automatach sprzedażowych (o 39 pkt proc. z 31 do 69 proc.), a także przy opłatach w komunikacji publicznej i taxi (o 33 pkt proc. z zaledwie 9 do 41 proc.).