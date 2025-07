JSW podnosi we wniosku, że ustawa, na mocy której zapłaciła składkę, jest niezgodna z Konstytucją i uważa, że temat wymaga ponownego rozpatrzenia przez uprawniony organ administracyjny. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska komentując w czwartek ten ruch JSW przekazała, że spółka powinna zwrócić się w tej sprawie do organu władzy sądowniczej.

Ponowny wniosek JSW

Pierwszy wniosek o zwrot kwoty 1,6 mld zł, zapłaconych w latach 2023-24 w ramach tzw. składki solidarnościowej, trafił do MKiŚ w kwietniu 2025 r. Resort odmówił wszczęcia postępowania argumentując, że nie ma kompetencji do oceny zgodności ustawy z Konstytucją RP i jest to wyłączne uprawnienie Trybunału Konstytucyjnego. MKiŚ wydał postanowienie 11 czerwca (doręczone 17 czerwca). Zgodnie z przysługującym prawem JSW zwróciła się do ministra o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Jak powiedział cytowany w komunikacie Stanisław Gordziałkowski z Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, reprezentującej spółkę, kwestia oceny zgodności przepisów ustawy z konstytucją oraz prawem międzynarodowym nie stanowi w ocenie tej strony przesłanki do odmowy wszczęcia postępowania.

"Przede wszystkim organy administracji publicznej, w tym minister, mają kompetencję do oceny przepisów ustawy i dokonywania ich prokonstytucyjnej wykładni. Ponadto, spółka na tym etapie nie jest uprawniona do występowania do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów ustawy z konstytucją, bo taką kompetencję ma m.in. sąd administracyjny" - mówi Gordziałkowski.