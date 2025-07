Czwartkowa sesja rozpoczyna się od silnych zwyżek na GPW. WIG zyskuje ponad 1 proc., przekraczając 105,7 tys. pkt i wyznacza rekord historyczny. WIG20 z kolei ma dziś spore szanse na rekordowo wysokie zamknięcie w tym roku. Indeks zbliża się do 2900 pkt. Obecnie tegoroczna stopa zwrotu WIG20 zbliża się już do 32 proc. Wśród dużych spółek z rana najwięcej zyskuje CCC, które jest 2,7 proc. nad kreską. Zyskują dziś także banki.

Przypomnijmy, że w środę Rada Polityki Pieniężnej obcięła stopy procentowe o 25 pkt baz., zmniejszając stopę referencyjną do 5 proc. Dziś rynek obligacji umacnia się. Rentowność papierów dziesięcioletnich zniżkuje o 5 pkt baz., do 5,3 proc., do najniższego poziomu od połowy maja.

Krajowy rynek błyszczy dziś na tle Europy, gdzie też przeważają zwyżki. Niemiecki DAX zyskuje z rana 0,4 proc., a francuski CAC40 rośnie o 0,3 proc. Zwyżkami zakończyła się także sesja w Azji, gdzie najsilniejszy był koreański Kospi z 1,3-proc. zwyżką.

Na rynku walut dziś spokojnie. Kurs EUR/USD utrzymuje się na 1,18. Krajowi inwestorzy za dolara płacą 3,61 zł, a za euro 4,26 zł, podobnie do poziomów z wczorajszego zamknięcia.