Oficjalne stopy procentowe wciąż bez zmian, a bankowe idą w dół

Jak zauważa, w tej sytuacji apetyt na obniżki stóp przygasł i w Polsce. – Jeśli oprzeć się na sugestiach prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego, warunki do obniżek stóp procentowych możemy zobaczyć w najlepszym wypadku na przełomie 2025 i 2026 roku – sądzi Tomasz Gessner. Zwraca jednak uwagę, że w kontekście argumentów za obniżką stóp procentowych w końcówce roku, w oczy rzucają się prognozy na rok przyszły, gdzie według raportu OECD dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce skurczy się do 3 proc., a inflacja do 3,9 proc. – Biorąc pod uwagę kilkumiesięczny poślizg, z jakim zmiany w polityce monetarnej przełożą się na realną gospodarkę, otwierałoby to pole do dyskusji nad obniżkami stóp być może już w II połowie tego roku – podkreśla analityk.

A jak przypomina Bartosz Turek, główny analityk HREIT, najwięksi optymiści nie tracą nadziei, że obniżka nastąpi w marcu, analitycy PKO BP jako moment startu luzowania polityki pieniężnej widzą maj, a ci z Banku Pekao wskazują raczej drugą połowę roku (lipiec).

Depozyty w dół

A banki na obniżki oficjalnych stóp nie czekają i obniżają swoje. Oczywiście depozytowe. Jak zauważa Bartosz Turek, choć w ostatnich miesiącach oferta promocyjnych depozytów pozostaje relatywnie stabilna, to oprocentowanie faktycznie zakładanych lokat spada. Najnowsze dane na ten temat NBP opublikował za grudzień 2024 r. – Wynika z nich, że zanosiliśmy do banków pieniądze, godząc się na przeciętne odsetki poniżej 4 proc. w skali roku. To o ponad 0,5 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Dla porównania pod koniec 2022 r. przeciętna zakładana lokata była oprocentowana na 6,25 proc. Wtedy jednak oferta depozytowa banków była najlepsza od 2008 r. – komentuje analityk.

Trudne promocje

Najlepiej oprocentowane są oczywiście depozyty promocyjne – ale, jak zwraca uwagę Bartosz Turek, przeważnie warunki są zaostrzane, a nie łagodzone. Mają na ogół niskie limity i krótkie okresy, są kierowane do nowych klientów lub co najmniej osób, które przynoszą do banku nowe środki. Nierzadko warunkiem koniecznym jest też aktywne korzystanie z dodatkowych produktów (karta, konto, aplikacja mobilna). Do tego bardzo często trzeba nie tylko regularnie zasilać konto lub utrzymywać minimalne saldo na rachunku, ale też aktywnie korzystać z usług płatniczych (karty lub Blika). Co najmniej kilka banków wymaga ponadto od osób zakładających depozyty udzielania tzw. zgód marketingowych.

– Efekt tego jest taki, że jedni znajdują satysfakcję w przenoszeniu oszczędności po kilka razy w roku z banku do banku, aby za każdym razem zyskać dodatkowych 100, 200 czy np. 300 zł odsetek, a inni rezygnują z takiej żonglerki lub nie są już w stanie załapać się na kolejne promocje. To dlatego przeciętna lokata zakładana jest na mniej niż 4 proc., mimo że czołowe promocyjne depozyty kuszą obietnicą odsetek na poziomie 7–8 proc. – tłumaczy analityk HREIT.