Ciekawe w polskich bankach są stopy dywidend. Amerykańskie banki są dłużej droższe niż polskie, ale oferują stopy dywidendy pomiędzy 2 a 3 proc. razem z buybackami, ze wszystkim. Polskie banki oferują stopy dywidendy w okolicach 8-9 proc. W stosunku do reszty świata nie jesteśmy jeszcze tacy drodzy. Natomiast przy moich założeniach ciężko jest zbudować taki scenariusz dla banków, w którym ta rentowność jeszcze się poprawi i wyceny mogłyby być wyższe.

Masz pozytywne rekomendacje tylko dla dwóch banków: Pekao i BNP Paribas. Jak postrzegasz Pekao i planowane przejęcie PZU?

To bardzo trudna transakcja. W moich wycenach jej jeszcze nie ma. Prawdopodobieństwo, że ta transakcja dojdzie do skutku to 50-60 proc. W Pekao podoba mi się jego zdolność do wypłaty dywidend. Dla części inwestorów zamieszanie związane z połączeniem Pekao z PZU wiąże się z dużym ryzykiem. Oni wolą być poza Pekao. To tworzy szansę, że kurs Pekao zachowywał się trochę gorzej. Jeżeli ta transakcja nie dojdzie do skutku, to Pekao będzie mogło działać tak, jak działa teraz.

Wyceniłeś akcje Pekao na 221 zł na koniec grudnia tego roku. Potencjalny wzrost to około 18 proc. A jak transakcja z PZU dojdzie do skutku?

To prawdopodobnie jeszcze więcej kapitałów dodatkowych uwolni się i będzie nawet lepsza sytuacja Pekao. Ja się nie obawiam wpływu tej transakcji na Pekao. Trochę inaczej jest w przypadku PZU, bo nowe wymogi kapitałowe wchodzą od 1 stycznia 2027 r. Jeżeli zmiany w grupie nie zadzieją się to współczynniki wypłacalności PZU spadną i może to mieć konsekwencje dla dywidendy ze strony PZU.

Podobają mi się też zmiany, które już zachodzą w Pekao. Mam nadzieję, że obecny zespół wprowadzi zmiany w obszarze ryzyka, w obszarze kosztów operacyjnych, w obszarze IT. To jest jeden z niewielu banków, w którym łatwo wskazać obszary, które trzeba byłoby poprawić i myślę, że to się dzieje. Oprócz dywidend to jest drugi argument, dla którego właśnie na Pekao patrzę przychylnym okiem.

A dlaczego też takim przychylnym okiem patrzysz na BNP Paribas? Jego akcje wyceniasz na 120 zł na koniec roku.