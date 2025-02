Jarosław Sadowski, Rankomat: Poszukiwacze lokat muszą mieć plan B

Kończą się więc atrakcyjne lokaty, a ich aktualna oferta nie zachwyca, bo jest w okolicy poziomu inflacji. Może pieniądze nie tracą więc bardzo na wartości, ale też nie rosną ponad jej poziom…

Tutaj trzeba uwzględnić jeszcze podatek, więc nawet jeśli na lokacie mamy poziom zbliżony albo nieco wyższy niż inflacja, to i tak lokata przyniesie straty, dziś już średnie lokaty przynoszą straty w ujęciu realnym, dlatego warto zadbać o to, by to oprocentowanie było sporo wyższe. Jesteśmy teraz w momencie, gdy warto zmienić podejście do lokat. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiłbym, by szukać promocji i przenosić pieniądze z banku do banku, to była najlepsza strategia. Teraz warto zmienić strategię i przenieść pieniądze na obligacje długoterminowe, na lokatach jest trudniej, bo bardzo mało jest tych długoterminowych lokat, a nawet jeśli są, to ich stawki są dużo niższe. Dlatego teraz obligacje skarbowe wyglądają dziś atrakcyjnie, nie tylko te trzyletnie, ale też dziesięcioletnie obligacje mają bardzo dobre oprocentowanie w pierwszym roku, a potem mamy 2 pkt proc. plus inflacja, więc sądzę, że to także może być dobry pomysł. Ale największą popularnością cieszą się w ostatnim czasie trzylatki. W ubiegłym roku rekordowa kwota została ulokowana w obligacjach skarbowych i tam właśnie mieliśmy w poprzednich latach czteroletnie obligacje oparte na inflacji. W ubiegłym roku popularność przeszła na trzyletnie obligacje, to znaczy, że wiele osób dostrzegło już, że trzeba zmienić podejście i stara się zablokować sobie ten obecny poziom oprocentowania.

Warto obok zmiany lokat zmienić także nawyki finansowe. O jakich nawykach mówimy?

Początek roku to dobry moment, by nie tylko standardowo podejść do kwestii poszukiwania dobrych miejsc do ulokowania pieniędzy, ale też by popatrzeć na pieniądze całościowo i dokonać analiz. Zapisywanie wszystkich wydatków przez cały miesiąc jest bardzo kłopotliwe, ale warto czasem swoje wydatki przejrzeć. Nasze wydatki są zamrożone, ale nie zawsze korzystamy z tego, za co płacimy, zwłaszcza że mamy teraz wiele rodzajów usług, subskrypcji różnych platform VOD, do czytania książek, karnetów na siłownie. Po pewnym czasie taka usługa przestaje nam być potrzebna, ale ciągle za nią płacimy, to jest więc dobry moment na przegląd subskrypcji, na sprawdzenie, czy te postanowienia noworoczne wciąż są aktualne, bo w krótkim okresie te kwoty mogą wydawać się nieznaczące, ale z perspektywy kilku miesięcy czy lat się kumulują. Czasem wystarczy nie rezygnować, ale zmienić ofertę, nawet na prąd. Jeśli raz na rok sprawdzimy, czy nie ma lepszej oferty, można dużo w ten sposób zaoszczędzić. Polecam więc, by choć raz w roku zrobić remanent w finansach osobistych, przejrzeć, na co wydajemy pieniądze i czy to jest potrzebne, a jeśli potrzebne, to czy da się to uzyskać taniej.

Właściciele kredytów hipotecznych, w odróżnieniu od posiadaczy lokat, z pewnością wypatrują obniżki stóp procentowych.

To druga strona medalu. Tutaj dużo się będzie działo po spadku stóp. Mamy w tej chwili dość wysoki poziom oprocentowania – 7,3 proc. to średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Wciąż jest mowa, że te stopy mogą spaść o 0,7 pkt proc. Nawet jeśliby spadły o 2 pkt proc., co jest bardzo dużą obniżką, to i tak oprocentowanie będzie dość wysokie, bo 5,3 proc. to jest nadal dość dużo. Tu warto porównać koszt kredytu i koszt najmu. Wysoki poziom oprocentowania oznacza również, że dostępność kredytów jest ograniczona.