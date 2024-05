Największa część bitcoinowego tortu przypada Ameryce

Fundusze ETF oparte na Bitcoinie z udanym debiutem. Kiedy ETF na ETH?

Bitcoinowe fundusze ETF , które wystartowały ponad cztery miesiące temu pozyskały aktywa netto o wartości około 13 miliardów dolarów, co okazało się jednym z najbardziej udanych w historii debiutów produktu tej kategorii, podkreśla agencja Bloomberga.

Jednak ostatnio popyt na bitcoinowe ETF przyhamował, gdyż w maju, jak dotąd, napływy netto wyniosły tylko 925 milionów dolarów.

Obecnie zainteresowanie inwestorów koncentruje się na etherze, głównym rywalu bitcoina w związku z gorączkowo oczekiwaną decyzją amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie funduszy ETF bezpośrednio inwestujących w tę drugą co do znaczenia kryptowalutę. Werdykt ma zostać ogłoszony do 23 maja.

Obroty bitcoinem w godzinach handlu w USA wyraźnie zbliżyły się z do poziomu z 2022 roku, natomiast rynki azjatyckie są pod tym względem słabsze.

Toby Winterflood , menedżer firmy CCData podkreśla, że zmienność kursu bitcoina podczas handlu w USA jest wyraźnie mniejsza niż w innych regionach.