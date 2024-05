Nowych portfeli bitcoina najmniej od 2018 r.

Inne powiązane wskaźniki również spadły, w tym, co najważniejsze, dochody górników mierzone współczynnikiem haszowania, który również spadł do rekordowo niskiego poziomu. Spadają również opłaty transakcyjne w sieci, podobnie jak wskaźniki wolumenu transakcji w łańcuchu.

Chociaż wskaźniki on-chain są obecnie na niskim poziomie, nowe protokoły w sieci Bitcoin cieszą się rekordowym zainteresowaniem ze strony firm Venture Capital, jak niedawno poinformował The Block, potencjalnie przygotowując grunt pod powrót w przyszłości.

Cena bitcoina silnie wzrosła w ;poniedziałek, przekraczając oczekiwany przez economies.com cel na poziomie 70 000 dolarów i potwierdzając otwarcie drogi do osiągnięcia większych zysków w ujęciu śróddziennym i krótkoterminowym, zbliżając się do historycznego maksimum na poziomie 73 817,92 dolarów. Analitycy spodziewają się kontynuacji trendu wzrost, aby przełamać ten poziom i rozszerzyć zwyżkową falę w kierunku 75 000,00 dolarów, a następnie obszarów 76 000 dolarów jako kolejnych głównych punktów. Dlatego też trend zwyżkowy pozostanie dominujący w nadchodzących sesjach, biorąc pod uwagę, że przełamanie bariery 70 000 dolarów może popchnąć cenę do osiągnięcia pewnej korekty niedźwiedziej i przetestowania obszarów przy 67 080 dolarów i może wynieść do 65 483dolarów przed jakąkolwiek nową próbą wzrostu. Oczekiwany zakres wahań jest pomiędzy 70 000 dolarów wsparcia i 73 800 dolarów oporu.