Bliźniacze szczyty bitcoina i złota. Co mówi ta kwadratura koła

Oba aktywa są postrzegane jako beneficjenci oczekiwań na luźniejszą politykę pieniężną w USA. Rynek swapów prawdopodobieństwo cięcia stóp przez Fed w czerwcu obecnie wycenia na 62 proc. wobec 58 proc. w lutym.

- To co dzieje się na rynku walut cyfrowych może być powiązane z sytuacją na rynku akcji i szerszym spektrum ryzyka- zwraca uwagę Kyle Roda, analityk Capital.Coin Inc.

Jego zdaniem ruch na rynku monet memowych sugeruje irracjonalne podejmowanie ryzyka i jest to zgodne z tym co dzieje się w niektórych segmentach rynku akcji.