Na nastroje inwestorów pozytywnie wpłynęło to, że USA podpisały umowę handlową z Chinami. Howard Lutnick, amerykański sekretarz skarbu, zapowiedział, że dojdzie wkrótce do podpisania porozumień handlowych z 10 innymi krajami. Chińskie Ministerstwo Handlu stwierdziło w piątek, że oba kraje potwierdziły ramy handlowe, które umożliwią eksport rzadkich minerałów do USA i złagodzą ograniczenia technologiczne.

Inwestorzy analizowali również w piątek wyższy od oczekiwań odczyt preferowanego przez Rezerwę Federalną wskaźnika inflacji. Majowy odczyt indeksu cen wydatków konsumpcyjnych (core PCE) wzrósł o 2,7% rok do roku, podczas gdy ekonomiści ankietowani przez Dow Jones prognozowali wzrost do 2,6%.