Trump, a rynki – jakie szanse na powtórkę z przeszłości?

Dolar przeżył głęboką deprecjację – czy to się może powtórzyć? | Dlaczego, wbrew obawom odnośnie do niektórych haseł Trumpa (izolacjonizm, wojny celne), akcje na rynkach wschodzących okazały się jedną z najlepszych inwestycji w 2017 r.? Odpowiedź jest prosta – bo po początkowym umocnieniu potem przez wiele miesięcy regularnej deprecjacji ulegał dolar amerykański. A słabszy dolar to tradycyjnie paliwo właśnie dla rynków wschodzących (i naszych akcji, zwłaszcza WIG20). Zadziwiające jest podobieństwo obecnej sytuacji do tej sprzed lat. Również i tym razem amerykańska waluta najpierw umacniała się w reakcji na wygraną Trumpa (bo obawiano się mniejszych cięć stóp procentowych na skutek ryzyka większej inflacji), by w drugiej połowie stycznia zacząć się korygować.

Wiele zależy od ożywienia w Europie | Co prawda opisane osłabienie dolara w pierwszym roku poprzedniej kadencji Trumpa było spójne z hasłami wspierania konkurencyjności amerykańskich eksporterów, ale czynników stojących za ówczesną deprecjacją dolara należy szukać raczej przede wszystkim poza Ameryką. Rzecz w tym, że 2017 r. stał pod znakiem mocnego przyspieszenia europejskiej gospodarki. Podczas gdy w dołku z II kw. 2016 r. PKB strefy euro rósł w tempie 1,6 proc. (rok do roku), to potem z każdym kwartałem przyspieszał, aż do 3,1 proc. w IV kw. 2017 r. To właśnie to ożywienie, raczej niekoniecznie wynikające z polityki amerykańskiej administracji, wsparło notowania euro kosztem dolara. Również ostatnio PKB w eurolandzie zaczął przyspieszać.

Teraz stopy procentowe są dużo wyższe | Oczywiście nie wszystko w obecnym krajobrazie gospodarczym przypomina sytuację z lat 2016–2017. Wtedy amerykańskiej gospodarce (i pośrednio też globalnej) pomagały bardzo niskie i dopiero zaczynające podnosić się z niemal zerowego poziomu stopy procentowe (w strefie euro nawet nie drgnęły wtedy w górę). Teraz stopy Fedu są, dla odmiany, relatywnie wysokie. Z tym wiążą się zarówno szanse (rynkowa radość z rozpoczętych już obniżek stóp), jak i zagrożenia (historycznie schodzenie stóp z wysokiego pułapu „pachniało” często hamowaniem gospodarki). W każdym razie Donald Trump już ogłosił, że stopy procentowe są za wysokie, co może zapowiadać znaną z pierwszej kadencji rozgrywkę z szefem Fedu Jerome’em Powellem.