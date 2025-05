Eksport towarów z Irlandii do Stanów Zjednoczonych wzrósł o prawie 400 proc. w marcu, ponieważ producenci ścigali się, aby wprowadzić produkty do kraju przed cłami prezydenta Donalda Trumpa. Sprzedaż do USA była warta nieco ponad 25 mld euro, w porównaniu do 5 mld euro w marcu 2024 r. Marzec był rekordowym miesiącem dla całkowitego eksportu towarów z Irlandii ze sprzedażą o wartości 37 mld euro, prawie dwukrotnie wyższą od 19 mld euro osiągniętych w marcu 2024 r. Na czele wzrostu stały produkty farmaceutyczne ze sprzedażą na poziomie 23,6 mld euro, co stanowi wzrost o 243 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Większość niemieckiego eksportu trafiła w marcu do Stanów Zjednoczonych. Po uwzględnieniu sezonowości i kalendarza eksport towarów do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 2,4 proc. w porównaniu z lutym 2025 r., a wartość eksportu do Stanów Zjednoczonych wzrosła do 14,6 mld euro.

Czytaj więcej Wykres Dnia Brokerzy obniżają prognozy recesji w USA po porozumieniu z Chinami JP Morgan i Goldman Sachs obniżyły swoje prognozy dotyczące recesji w USA po tymczasowym zawieszeniu taryf celnych między USA i Chinami, co podsyciło optymizm co do złagodzenia napięć w handlu światowym.

Unia chce większej redukcji amerykańskich taryf

Unia Europejska chce umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, która przewiduje większą redukcję taryf niż negocjacje z Wielką Brytanią i Chinami. Prezydent Trump nałożył serię taryf, które dotyczą europejskich producentów samochodów, stali i aluminium. 2 kwietnia ogłosił gwałtowny wzrost taryf na wszystkie towary importowane z Europy, ale tydzień później zmniejszył podwyżkę do 10 proc. na 90 dni, aby umożliwić negocjacje.

W zeszłym tygodniu USA i Wielka Brytania ogłosiły porozumienie, które pozostawiło 10 proc. „podstawowych” taryf na szeroką gamę brytyjskich towarów eksportowych do największej gospodarki świata. W porozumieniu ogłoszonym w poniedziałek USA i Chiny zgodziły się na obniżenie niektórych ostatnich podwyżek taryf na 90 dni, ale pozostawiły cła powyżej poziomów, które obowiązywały przed objęciem urzędu przez Trumpa.