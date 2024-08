Inflacja konsumencka w eurolandzie była w sierpniu najniższa od lipca 2021 r. - wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez Eurostat. Licząc miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,2 proc. Inflacja bazowa (czyli liczona bez uwzględniania cen żywności, paliw i energii) lekko wyhamowała natomiast z 2,9 proc. do 2,8 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym wyniosła 0,3 proc. Ceny usług wzrosły o 4,2 proc., żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych zwiększyły się o 2,4 proc., a energii spadły o 3 proc.

Ze wstępnych danych wynika, że najwyższą inflację HICP (czyli liczoną według metodologii Eurostatu) miała w sierpniu Belgia. Wyniosła ona tam 4,5 proc. Najniższa była na Litwie, gdzie zeszła do 0,7 proc. Jak duża była ona w największych gospodarkach strefy euro? W Niemczech wyniosła ona 2 proc., we Francji 2,2 proc., we Włoszech 1,3 proc., a w Hiszpanii 2,4 proc.

- Co prawda najnowsze dane o inflacji nie dają większych dowodów słabnięcia ogólnej presji cenowej poza cenami energii, to nadal jesteśmy przekonani, że inflacja bazowa będzie stopniowo zwalniała w dalszej części roku. Będą w tym pomagały bardziej umiarkowane oczekiwania cenowe spółek oraz spowolnienie wzrostu płac, w kontekście słabszego popytu i pogorszenia sytuacji na rynku pracy – twierdzi Leo Barincou, ekonomista z firmy badawczej Oxford Economics.