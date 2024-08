Inwestorzy mocniej wierzą w cięcia stóp

Cena złota przebiła podczas wtorkowej sesji poziom 2525 USD za uncję i ustanowiła kolejny rekord. Funt brytyjski stał się najsilniejszy od ponad miesiąca wobec dolara. Amerykańska waluta lekko traciła też wobec złotego. Za 1 USD płacono we wtorek nawet poniżej 3,85 zł. Na rynku dawały o sobie znać oczekiwania inwestorów co do rozpoczęcia przez Fed cyklu cięć stóp procentowych. Rynek jest mocno przekonany, że zacznie się on we wrześniu, a o stopniowym luzowaniu polityki pieniężnej mówiła niedawno m.in. Mary Daly, szefowa oddziału Rezerwy Federalnej w San Francisco. Inwestorzy czekają na piątkowe wystąpienie szefa Fedu Jerome’a Powella na sympozjum w Jackson Hole, podczas którego może on udzielić wskazówek dotyczących planów obniżek stóp.