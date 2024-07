Góry niesprzedanego litu do baterii. „Przejścia na elektryki to nie zakłóci”

Ceny węglanu litu, surowca kluczowego przy produkcji baterii do aut elektrycznych, nie potrafią znaleźć twardego dna. Po kilku miesiącach względnej stabilizacji powróciły do zniżek, powiększając skalę notowanej od listopada 2022 r. przeceny do 85 proc. Przekłuty wtedy bąbel spekulacyjny nadmuchały nasilające się w miarę wychodzenia świata z pandemii oczekiwania przyspieszenia elektromobilnej rewolucji.

Dlaczego notowania litu spadają?

Teraz jednak perspektywy sprzedaży aut elektrycznych są coraz słabsze, a nawis podażowy na rynku litu tylko się powiększa, zmuszając inwestorów do porzucenia nadziei na odbicie cen. Będące punktem odniesienia dla świata notowania węglanu litu w Chinach spadły w czerwcu o 13 proc. Są już najniższe od prawie trzech lat, a spadają też notowania spółek z branży producentów litu. Przykład? Notowania Lithium Americas Corp., które miało produkować dla General Motors, spadły w tym roku już o 55 proc.

- Argumenty przemawiające za wyższymi cenami litu się w dużej części rozpłynęły – komentuje w rozmowie z agencją Bloomberg Susan Zou, analityczka ośrodka Rystad Energy.