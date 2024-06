Skromną liczbę ogólnodostępnych ładowarek posiada Enea. Ma ich po kilka sztuk w Poznaniu i Kozienicach. – Enea w ramach prowadzonych działań planuje uruchomienie w latach 2024–2025 do dziesięciu stacji ładowania DC bardzo dużej mocy oraz jedną stację ładowania DC dużej mocy. Grupa Enea nie ujawnia planowanych nakładów przeznaczonych na rozwój elektromobilności, o podejmowanych działaniach będziemy komunikować na ich zaawansowanym etapie – twierdzi Berenika Ratajczak, rzecznik prasowy koncernu. Przypomina, że strategia grupy zakłada rozwój w obszarze elektromobilności. Planowane jest m.in. tworzenie know-how w zakresie zarządzania optymalnym wykorzystaniem domowych magazynów energii i akumulatorów trakcyjnych.

W ładowarki nie planuje inwestować grupa PGE. Co więcej, niedawno sprzedała całą infrastrukturę związaną z tego typu działalnością. Nie ma i nie planuje inwestycji w punkty ładowania także grupa ZE PAK.

Paliwa kopalne szybko nie odejdą do lamusa

Na razie skromną siecią punktów ładowania pojazdów elektrycznych dysponuje grupa Unimot. Urządzenia tego typu posiada dziś jedynie na siedmiu stacjach Avia, z czego w czterech lokalizacjach są w fazie uruchamiania. „Jednym z założeń nowo przyjętej strategii grupy Unimot na lata 2024–2028 jest dekarbonizacja transportu, w tym instalacja coraz większej liczby ładowarek EV na stacjach Avia. Prowadzimy rozmowy mające na celu rozszerzenie działalności w segmencie punktów ładowania samochodów elektrycznych m.in. z wykorzystaniem doświadczenia w tym zakresie członków Avia International z krajów Europy Zachodniej, którzy bardzo dobrze radzą sobie na tym rynku” – podaje biuro prasowe Unimotu.

Spółka, tak jak i inni uczestnicy rynku, uważa, że tempo inwestycji w stacje ładowania jest bezpośrednio związane z popytem na pojazdy elektryczne. Nie ma wątpliwości co do jego wzrostu. Mimo to popyt na paliwa kopalne jeszcze długo będzie na wysokim poziomie. Ich całkowite wyeliminowanie z transportu może zaś zająć co najmniej 20–30 lat. To konsekwencja dużego popytu na usługi transportowe i stosunkowo długiej żywotności taboru drogowego. „Odchodzenie od paliw kopalnych będzie oznaczać głębokie zmiany dla rynku paliwowego oraz konieczność dostosowania się do zmieniających się oczekiwań klientów w tym zakresie. Możemy zatem oczekiwać powstawania nowoczesnych hubów do obsługi klienta przy głównych szlakach komunikacyjnych, które będą dysponowały nie tylko rozbudowaną infrastrukturą do ładowania baterii lub tankowania paliw alternatywnych, ale także szeroką ofertą usług typu „convenience” włączając w to gastronomię, hotelarstwo czy chociażby usługi pielęgnacyjne” – uważa Unimot.

Spółka przyznaje, że obecnie biznes punktów i stacji ładowania stanowi śladową część jej działalności i nie jest oceniany w kategorii przynoszenia zysków. Przekonuje, że kluczowym czynnikiem wpływającym na rentowność tego biznesu będzie wzrost liczby pojazdów elektrycznych. W ocenie firmy do rozwoju rynku przyczyniłoby się wprowadzenie systemu dotacji inwestycyjnych dla konsumentów, podobnie jak stało się na rynku instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych. Z kolei do kluczowych barier zalicza długi czas oczekiwania na zgodę na przyłącze u operatorów systemu dystrybucyjnego. Unimot przypomina, że pilotażowy projekt wyposażenia kilku stacji paliw w stanowiska do ładowania elektryków zainicjował już w 2021 r. Jednak dopiero teraz przekłada się to na udostępnianie kierowcom pierwszych urządzeń.