Klęska Bidena w debacie nie wystraszyła Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street zaczęła się od umiarkowanych zwyżek. S&P 500 rósł na jej początku o 0,1 proc. W tym czasie na większość giełd europejskich trwały lekkie spadki. Dolar umacniał się natomiast wobec złotego i głównych walut światowych. O ile przed debatą wyborczą notowania euro dochodziły do 1,071 dolara, to po debacie spadły poniżej 1,069 USD. W piątek po południu kurs był nadal zbliżony do 1,069 USD. Podobny ruch widać było na wykresie notowań złotego. O ile przed debatą za 1 dolara płacono 4,028 zł, to po niej 4,038 zł, a po południu około 4,035 zł. Kurs jena osiągnął natomiast kolejny dołek. 1 USD kosztował nawet 161,155 jenów, czyli najwięcej od 1986 r. Wciąż nie doszło do interwencji na japońskim rynku walutowym, a stanowisko stracił Masato Kanda, czyli dyrektor biura międzynarodowego japońskiego Ministerstwa Finansów (nazywany „głównym dyplomatą walutowym”).

Po debacie Biden-Trump dolar pozostaje mocny, brak zawirowań na Wall Street

Debata przedwyborcza mocno zwiększyła szanse Donalda Trumpa na wygranie wyborów prezydenckich. Jak dotąd jednak nie wywołało to większego wstrząsu na rynkach światowych.

- Debata może być decydująca dla prezydentury Bidena, który sprawiał wrażenie zagubionego i zdezorientowanego. Według obserwatorów jego odpowiedzi dotyczące gospodarki i imigracji były niezrozumiałe. Zdecydowana większość z nich uznała, że debatę wygrał Trump. Jednak na rynkach finansowych nie widzimy jeszcze z tego powodu większych zawirowań. Dolar pozostaje wciąż mocny, podobnie jak amerykańskie indeksy, które w tydzień w tydzień biją kolejne historyczne maksima — twierdzi Grzegorz Dróżdź, analityk Conotoxia Ltd.