NBP widzi inflację w granicach celu w połowie 2026 r., rynek dużo wcześniej

Z projekcją inflacyjną NBP jest ważny „problem”. Zakłada ona zniesienie maksymalnej ceny energii dla gospodarstw domowych (500 zł/MHw) od października i odmrożenie na poziomie obecnych taryf (623 zł/MHw). To założenie o tyle zrozumiałe, że bazuje na aktualnym stanie prawnym. Jednocześnie sygnały z rządu i spółek energetycznych dają dużą nadzieję, że po wrześniu taryfy energetyczne będą wyraźnie niższe niż obecnie, lub działania osłonowe zostaną przedłużone. – Ścieżka inflacji w drugiej połowie 2025 r. i 2026 r. jest bardzo mocno uzależniona od jednej decyzji taryfowej, co do której wiemy, że będzie inna niż NBP założył w projekcji – nie owijają w bawełnę analitycy ING Banku Śląskiego.

Średnie prognozy ekonomistów nie wskazują na odbicie inflacji pod koniec roku. W ogóle są zwykle wyraźnie niższe niż banku centralnego. Przykładowo analitycy ING Banku Śląskiego i Pekao spodziewają się spadku inflacji w okolice lub poniżej 3,5 proc. (a więc górnej granicy odchylenia od celu inflacyjnego NBP) już od lipca br. i odczytów w okolicach 3–3,5 proc. w całej drugiej połowie roku. Podobnie sprawę widzi Marcin Kujawski, starszy ekonomista w BNP Paribas. - Uważamy, że w drugiej połowie roku tempo wzrostu cen konsumpcyjnych oscylować będzie w okolicach 3-3,5 proc. – mówi „Parkietowi”.

NBP rewiduje prognozę PKB w górę

Zgodnie z marcową projekcją NBP, polska gospodarka ma w tym roku urosnąć o 3,7 proc., a w 2026 r. o 2,9 proc. To kolejno prognozy o 0,3 i 0,1 pkt proc. wyższe niż w poprzedniej projekcji, z listopada 2024 r. Największe rewizje dotyczą tempa wzrostu polskiej gospodarki na przełomie 2025 i 2026 r. Przykładowo, na czwarty kwartał 2025 r. NBP widzi wzrost PKB rok do roku o 4,1 proc., podczas gdy w listopadzie prognozował „tylko” 3,2 proc. Ta rewizja w największym stopniu wynika z podniesienia prognoz dynamiki inwestycji i spożycia publicznego w tym okresie. Aż do połowy 2026 r. ekonomiści banku centralnego spodziewają się też negatywnego wkładu eksportu netto w polski wzrost gospodarczy.

Jednocześnie niemal w całym horyzoncie, czyli do końca 2027 r., prognozy NBP wskazują na ujemną lukę popytową, czyli wzrost gospodarczy poniżej potencjalnego. To, przypomnijmy, przy założeniu braku zmian stóp procentowych w całym horyzoncie prognozy. Ta prognoza również może być argumentem za luzowaniem polityki pieniężnej, aczkolwiek z czwartkowych słów prezesa Glapińskiego wynika, że obecnie RPP skupia się przede wszystkim na zbiciu inflacji. - Aby wspierać rozwój gospodarczy i wzmóc inwestycje, musimy obniżyć inflację, nie stopy procentowe. To niska i stabilna inflacja jest gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarczego – mówił szef NBP. Dodawał, że dopiero gdy RPP sprowadzi trwale inflację do celu 2,5 proc., mógłby wspierać politykę rozwojową kraju.