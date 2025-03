Stopy procentowe na razie nie spadną. I basta!

Kiedy możliwa jest obniżka stóp procentowych? – Będziemy podejmować decyzje stosownie do napływających danych. W najbliższych kwartałach najważniejszym uwarunkowaniem naszych decyzji będzie zawsze inflacja: czy maleje, czy rośnie, jaka jest tendencja – powiedział. Uspokoił też, że zdecydowanie bardziej prawdopodobnym ruchem RPP jest obniżka, nie podwyżka stóp.

Glapiński zasygnalizował, że gdyby prognozy miały wskazywać na „monotonny” spadek inflacji w kolejnych kwartałach, to szanse na obniżkę stóp zdecydowanie wzrosną. – Wtedy na pewno jacyś członkowie Rady taki wniosek złożą i z dużym prawdopodobieństwem uzyska on większość – powiedział. Gdyby więc, wbrew prognozom NBP, miało np. nie dojść do odmrożenia cen energii (i w efekcie wzrostu inflacji) w IV kwartale, to przestrzeń do obniżek mogłaby się pojawić jeszcze w tym roku, zapewne w jego II połowie. Gdyby zaś założenie banku się ziściło, prawdopodobnie pierwsze obniżki zostałyby zaordynowane dopiero w 2026 r.