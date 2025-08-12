Gospodarka
Krajowy Plan Odbudowy zmienia Polskę. Pieniądze wzmocnią kraj

Europejski fundusz odbudowy unijnych gospodarek po pandemii okrzyknięto drugim planem Marshalla. Znacząca część pieniędzy trafi do Polski.

Publikacja: 12.08.2025 06:00

Krajowy Plan Odbudowy zmienia Polskę. Pieniądze wzmocnią kraj

Foto: Adobestock

Piotr Skwirowski

Pandemia Covid-19 mocno poturbowała gospodarkę. Odpowiedzią na to był europejski fundusz odbudowy, z budżetem przekraczającym na dziś 800 mld euro. Pieniądze te przeznaczono na odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia.

Polska jest jednym z największych beneficjentów tego programu. Na nasz Krajowy Plan Odbudowy Unia przeznaczyła prawie 60 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Uruchomienie KPO poprzedziły potężne perturbacje. Pieniądze przyznane Polsce były przez długi czas zamrożone na skutek konfliktu rządu PiS z Komisją Europejską o praworządność. Straciliśmy w ten sposób dwa lata. W efekcie unijne euro z funduszu odbudowy zaczęły do nas płynąć dopiero w ub.r., po tym, jak nowy rząd unormował stosunki z KE.

