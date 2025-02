Czy marcowa projekcja inflacji zmieni RPP z jastrzębiej w gołębią?

W ciągu 12 miesięcy 2024 r. średnie oprocentowanie nowych depozytów spadło o 0,46 pkt proc. Najmniej obniżyło się oprocentowanie najpopularniejszych, bo często używanych jako promocyjne, lokat trzymiesięcznych – o 0,38 pkt proc. Najbardziej spadło średnie oprocentowanie lokat dłuższych niż rok – o 1,15 pkt proc. Nic dziwnego: na pewno będą obejmować okres obniżania stóp.

Trwa walka z gotówką i walka o gotówkę

W 2024 roku aż 39 proc. Polaków wskazało gotówkę jako preferowaną formę płatności w lokalach handlowo-usługowych, co oznacza wzrost w porównaniu rok do roku. Natomiast płatności bezgotówkowe utrzymały stabilny poziom 49 proc. Co istotne, aż 87 proc. ankietowanych wyraziło sprzeciw wobec pomysłu likwidacji gotówki, uznając go za zagrożenie dla gospodarki i bezpieczeństwa konsumentów.

Badanie o metodach płatności preferowanych przez Polki i Polaków firmy Tavex pokazuje, że w naszym kraju niezmiennie ważna jest możliwości korzystania z gotówki w codziennym życiu. Fizyczny pieniądz jest obecny w każdej grupie wiekowej. Najchętniej korzystają z niej osoby w wieku 55–64 lata (53 proc.), 65+ (46 proc.) oraz 25–34 lata (41 proc.).

Co istotne, obserwujemy wzrost korzystania z gotówki w grupie najmłodszych Polaków (18–24 lata). W 2024 roku aż 25 proc. z nich wybrało fizyczny pieniądz jako główny środek płatniczy. Oznacza to wzrost o 2 pkt proc. w ciągu roku. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Opinię24 na zlecenie firmy Tavex prawie 80 proc. Polaków ma w portfelu fizyczny pieniądz i nie są to drobne kwoty. Na co dzień najwięcej ankietowanych nosi ze sobą powyżej 100 zł (27 proc.) lub sumę w przedziale 51–100 zł (20 proc.). Warto jednak podkreślić, że jest to spadek. W 2023 roku deklaracje o posiadaniu przy sobie na co dzień gotówki składało o 3 pkt proc. więcej osób.

Respondenci zapytani o to, dlaczego uważają, że warto posiadać gotówkę, wskazywali głównie na lepszą kontrolę wydatków (32 proc.), poczucie niezależności (20 proc.) oraz zapewnienie ochrony danych osobowych (17 proc.).

Tymczasem już w 2027 r. Unia Europejska planuje wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ograniczenia płatności gotówkowych. W ramach dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu planowane jest wprowadzenie zakazu płatności gotówkowych powyżej 10 tys. euro. Warto wiedzieć, że wprowadzenie limitu płatności gotówkowych może mieć negatywne konsekwencje, m.in. może ograniczyć swobodę zawierania umów na terenie Unii Europejskiej oraz swobodę konsumentów w decydowaniu o tym, jak chcą zapłacić za wybraną usługę.

Warto również zauważyć, że obecnie wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej już posiada szczegółowe przepisy dotyczące ewidencjonowania i rejestrowania transakcji powyżej określonej kwoty. W Polsce limit ten wynosi 15 tysięcy euro. Dzięki temu odpowiednie urzędy mają pełną informację o transakcjach powyżej tej kwoty. Wprowadzenie ograniczeń w płatnościach gotówkowych może spowodować, że takie transakcje będą realizowane poza granicami Unii lub w szarej strefie, co utrudni nad nimi kontrolę.

Polacy zapytani o to, czy likwidacja gotówki jest dobrym pomysłem, aż w 87 proc. odpowiedzieli, że nie, jest to niekorzystny ruch dla gospodarki i bezpieczeństwa konsumentów.