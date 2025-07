Ciecia w programach amerykańskiej opieki zdrowotnej

Dotyczy to głównie klinik i szpitali obsługujących obszary o niskich dochodach. Projekt ustawy Senatu przewiduje 50-miliardowy fundusz pomocowy dla szpitali wiejskich, ale nie będzie on równo rozdzielony i nie zrekompensuje w pełni cięć w programie Medicaid. Ustawa stanowiłaby również wyzwanie dla akademickich ośrodków medycznych, które już odczuwają skutki wycofania grantów badawczych. „Zazwyczaj są one bardzo odporne na różne wstrząsy, ale ten będzie inny” – powiedział Hershbein.

Chociaż politycy mogą koncentrować się na pracy w fabrykach, od dawna idealizowanej jako praca, która mogłaby zapewnić godziwe życie osobom bez wyższego wykształcenia, opieka zdrowotna odgrywa teraz tę rolę dla większej liczby osób. W tej branży płace rosły znacznie szybciej niż w zawodach niezwiązanych z opieką zdrowotną. W przeciwieństwie do szerszej gospodarki, średnie podwyżki płac nastąpiły szczególnie szybko w przypadku zawodów wymagających średnich kwalifikacji, takich jak pielęgniarki i asystenci lekarzy, podczas gdy pensje lekarzy wzrosły jedynie umiarkowanie procentowo.

Dzieje się tak po części dlatego, że w związku z ograniczoną liczbą miejsc na studiach medycznych, ustawodawcy stanowi zezwolili osobom z krótszym stażem na wykonywanie większej liczby zadań, takich jak diagnozowanie chorób i przepisywanie leków.

„To nie jest tak, że gospodarka po prostu akceptuje: »Och, chyba nie będziemy mieli wystarczającej liczby lekarzy«” – mówi Joshua Gottlieb, ekonomista z Uniwersytetu Chicagowskiego, który niedawno współautor artykułu na ten temat. „Tworzą się nowe miejsca pracy”.

Chore finansowanie opieki zdrowotnej w USA

Senacka wersja obszernej ustawy republikańskiej o podatkach i wydatkach, wraz z innymi zmianami wprowadzonymi przez administrację Trumpa, doprowadziłaby do zmniejszenia liczby osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne o około 17 milionów w 2034 roku. Chociaż osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego zazwyczaj wymagają częstszej opieki doraźnej, ponieważ nie stać ich na wizyty profilaktyczne, nie jest jasne, w jaki sposób te koszty zostałyby zaabsorbowane gdzie indziej. I to mogą nie być jedyne cięcia: Biały Dom zaapelował również o zmniejszenie federalnego finansowania edukacji medycznej i badań, co mogłoby ograniczyć podaż nowo wykwalifikowanych pracowników.

- W ciągu ostatniego stulecia opieka zdrowotna po cichu wyprzedziła każdą inną główną kategorię wydatków. Znormalizowaliśmy system, w którym wizyta u lekarza kosztuje więcej niż jedzenie na stole czy utrzymanie prądu. Sedno problemu? To nie opieka zdrowotna staje się droższa — to sposób, w jaki ją finansujemy. Niejasne ceny. Nieadekwatne zachęty. Tarcia administracyjne. Kiedy konsumenci nie widzą, ile kosztują rzeczy, a świadczeniodawcy są opłacani za ilość, a nie za wartość, wydatki rosną. A rodziny ponoszą konsekwencje - pisze portal Sidecar Health.