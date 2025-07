Trzymać się trendu czy już uciekać z zyskami?

Wskazane fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Obligacja

Zarysowany przez nas na 2025 r. scenariusz podwyższonej zmienności zrealizował się w odniesieniu do parkietów amerykańskich. Liberation Day przyniósł dołek wycen, po którym indeksy z USA na początku II połowy br. osiągnęły rekordowe poziomy. Druga połowa roku może być podobna pod względem zmienności i przynieść kolejne okazje inwestycyjne, przy okazji wystąpienia korekty. Motorem wzrostu będą największe spółki technologiczne, w których dynamika zysków za II kwartał br. powinna być wielokrotnie wyższa niż ta dla spółek z szerokiego S&P500. Poza "Magnificent 7" dynamicznie rozwijają się spółki dostarczające infrastrukturę do rozwoju AI z branży mocy obliczeniowych, źródeł energii zasilających centra danych czy dostarczycieli silosowych rozwiązań softwareowych. Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do polskich obligacji skarbowych. Lipcowa projekcja NBP pokazuje, że cel inflacyjny RPP jest na wyciągnięcie ręki. Osłabiający się USD umacnia krajową walutę, realne stopy procentowe są dodatnie, co daje przestrzeń do dalszej normalizacji polityki monetarnej RPP.

Konrad Ogrodowicz, zarządzający, Superfund TFI