Największym akcjonariuszem spółki jest prezes Filip Jeleń. Podczas ostatniego walnego zgromadzenia miał 216 570 akcji, które uprawniały do wykonywania 216 570 głosów, co stanowiło odpowiednio 67,42 proc. akcji na WZ i 67,42 proc. głosów na WZ oraz 5,31 proc. w ogólnej liczbie głosów w spółce (akcjonariat jest mocno rozproszony).

Co czeka Pure Biologics

O tym, że Pure Biologics ma problemy z płynnością wiadomo było już od dłuższego czasu, a pod koniec maja wybrzmiało to już wyraźnie w raporcie bieżącym. Zarząd podał wtedy informację o rozwiązaniu umowy z Promittens Corporation.

„Środki pieniężne przewidziane w umowie nie wpłynęły do spółki w ustalonym terminie, a Promittens Corporation uchyla się od zawarcia aneksu (…). Jednocześnie spółka informuje, że z uwagi na powyższe identyfikuje ryzyko utraty płynności. Dodatkowo jest zobowiązana do spłaty pożyczki udzielonej przez ACRX Investments” - napisano w raporcie.

Zarząd podał też wtedy, że niezwłocznie podejmie kroki mające na celu zwołanie walnego zgromadzenia z punktem porządku obrad umożliwiającym pozyskanie środków od akcjonariuszy (to WZ odbyło się już 30 czerwca), a równolegle rozpocznie przygotowania do złożenia wniosku o upadłość (został złożony 26 czerwca). Z kolei negocjacje z ACRX są w trakcie. Ich celem jest wydłużenie terminu spłaty pożyczki w kwocie 12 mln zł oraz zaangażowanie inwestora w kolejną emisję akcji do kwoty 4 mln zł (w przypadku braku skorzystania z prawa poboru przez akcjonariuszy). Intencją stron jest zawarcie porozumienia do 20 lipca.