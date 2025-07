Kupić mieszkanie w rynkowym „dołku”

W lipcu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną o 0,25 pkt proc., do równych 5 proc. To druga w tym roku obniżka – w maju RPP ścięła stopy z 5,75 do 5,25 proc. Niższe stopy to tańsze kredyty hipoteczne i większa zdolność kredytowa klientów. Ale czy takie, niespecjalnie duże obniżki, wystarczą, żeby rozgrzać rynek?

Kupujący pospieszą się z transakcjami?