Jak podkreślają ekonomiści banku PKO BP, główny winowajca to coraz większy deficyt towarowy, po maju równy 1,6 proc. PKB. W danych można też znaleźć pozytywne informacje – w maju przyspieszył zarówno eksport towarów, jak i usług. Dynamika tego pierwszego, na poziomie 4,2 proc. r/r, była najwyższa od lipca 2024. Natomiast w dół zrewidowano dane za kwiecień (-596 mln euro).

Reklama

Jak pisze NBP, z opublikowanych 14 lipca 2025 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za maj 2025 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 7,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,0 mld zł.

Poprawa koniunktury na rynkach eksportowych

W maju 2025 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (13,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (14,0 mld zł), obrotów towarowych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,1 mld zł).

W międzynarodowym handlu towarami coraz wyraźniej zaznaczają się tendencje wzrostowe. Świadczyć to może o stopniowo poprawiającej się koniunkturze na głównych rynkach eksportowych. W maju 2025 r. wartość eksportu wzrosła o 3,4 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. (najsilniej od marca 2023 r.) i wyniosła 119,9 mld zł. Wartość importu wzrosła o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 126,1 mld zł. Tendencje w poszczególnych kategoriach towarów pozostawały nadal bardzo zróżnicowane, co oznacza, że ożywienie nie przebiega jednakowo na wszystkich rynkach.