Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Kurs akcji producenta oprogramowania diagnostycznego naruszył w minionym tygodniu 30 zł, czyli górna granicę trwającej od lutego konsolidacji. Jej szerokość to 6,5 zł, więc potencjalny zasięg po wybiciu to 36,5 zł. Po drodze jest jednak strefa średnioterminowych oporów sięgająca 32 zł.

Przed bykami zatem ważny test. Po ich stronie są ostatnie informacje ze spółki. W minionym tygodniu poinformowała, że pozyskała kolejnego kontrahenta.

Tym razem to belgijska firma BajtFlajs. To 13. kontrakt w tym roku, czyli spółka ma już w 2025 r. tyle samo umów co w całym 2024 r.

Sunex próbuje zmienić kierunek trendu