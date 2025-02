Są nowe dane o PKB Polski. Najlepsze od ponad dwóch lat, ale... i tak zawiodły

Czwartkowe dane GUS o wzroście PKB Polski w czwartym kwartale 2024 r. o 3,2 proc. r./r. są lekko gorsze od oczekiwań ekonomistów (średnia 3,3 proc. i mediana 3,4 proc. w ankiecie „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”). Inna sprawa, że o dużej niespodziance nie mogło być tu mowy, bo analitycy mieli do dyspozycji dane z końca stycznia wskazujące, że w całym 2024 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc. Pozwalały one istotnie zawęzić (do okolic 3,2-3,5 proc.) zakres prognoz dla dynamiki PKB w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Jak zauważają ekonomiści banku Pekao, odczyt +3,2 proc. r./r. za czwarty kwartał to najniższa wartość spójna ze wzrostem rocznym o 2,9 proc.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Czy zapowiedziane inwestycje to przełom? Rząd zapowiada na ten rok inwestycje w drogi, kolej, porty, energetykę na poziomie setek miliardów złotych. Ma to oznaczać gospodarczy przełom. Ekonomiści przyjmują te zapowiedzi chłodno. Ich zdaniem potrzebujemy znacznie większych inwestycji, zwłaszcza prywatnych.

Dane o PKB Polski lekko rozczarowały, ale i tak są dobre

Wzrost o 3,2 proc. rok do roku to najlepszy wynik od ponad dwóch lat, na równi z tymi za drugi kwartał ub.r. Ostatni raz lepsze dane GUS zameldował za trzeci kwartał 2022 r. (wzrost o 4,1 proc. rok do roku). Najnowszy odczyt oznacza też, że po zachwianiu w trzecim kwartale ub.r. (gdy dynamika PKB zwolniła z 3,2 proc. do 2,7 proc.), w czwartym gospodarka powróciła na ścieżkę przyspieszającego wzrostu.

W ujęciu kwartalnym, czyli w porównaniu z trzecim kwartałem 2024 r., w czwartym PKB Polski urósł o 1,3 proc. Jednocześnie GUS zrewidował w górę o 0,2 pp. odczyty w ujęciu kwartalnym za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Tym samym najnowsze dane wskazują, że w pierwszym kwartale 2024 r. gospodarka urosła o 0,8 proc. kw./kw., w drugim o 1,4 proc., w trzecim o 0,1 proc. Ten ostatni wynik oznacza, że jednak w trzecim kwartale polska gospodarka symbolicznie, ale urosła względem drugiego. Wcześniejszy odczyt -0,1 proc. sugerował minimalny spadek. Jednocześnie GUS zrewidował jednak w dół odczyt sprzed roku, za czwarty kwartał 2023 r. – z 0 proc. kw./kw. do -0,3 proc.