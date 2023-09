Kto zyskał, kto stracił na rządach PiS

Gdyby podzielić całą populację Polski na 10 grup dochodowych, okazałoby się, że dochód 10 proc. najuboższych w wyniki polityki rządu Zjednoczonej Prawicy w ostatnich czterech latach zmalał przeciętnie o 60 zł miesięcznie (5,5 proc.), a dochód 10 proc. najbogatszych zmalał o 700 zł miesięcznie (2,8 proc.). „Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za ten spadek w pierwszym przypadku jest mrożenie świadczeń (brak waloryzacji – red.), a w drugim przypadku reforma podatkowa (tzw. Polski Ład – red.)” – tłumaczą autorzy analizy. Pozostałych osiem grup zyskało na polityce rządzącej ekipy, ale na ogół wyraźnie mniej niż w pierwszej kadencji (wyjątkiem jest druga grupa decylowa, tzn. tych 10 proc. osób, które pod względem dochodów są tuż ponad 10 proc. najuboższych).

Biorąc pod uwagę typy gospodarstw domowych, najwięcej zyskali emeryci. „Rodzinami, które wyraźnie zyskały w efekcie rozwiązań przyjętych w latach 2019-2023 są osoby samotne i małżeństwa w wieku 60/65+. Łącznym efektem dodatkowych świadczeń skierowanych do tych grup (m.in. w postaci 13. i 14. emerytur) i obniżki podatków w ramach reform Polskiego Ładu jest przeciętny wzrost dochodów do dyspozycji o 310 zł miesięcznie wśród samodzielnie gospodarujących emerytów i o 630 zł wśród małżeństw w wieku 60/65+” – wyliczają analitycy CenEA.

Z kolei największymi „przegranymi” są rodziny z dziećmi. O ile pierwsza kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy podniosła dochody małżeństw z dziećmi o 950 zł miesięcznie, a samotnych rodziców o 800 zł miesięcznie, o tyle druga kadencja doprowadziła do ich spadku o – odpowiednio – 250 i 160 zł. To w największym stopniu skutek braku waloryzacji świadczenia 500+, ale też innych świadczeń rodzinnych. Dodatkowo, zamrożone progi dochodowe uprawniające do otrzymywania niektórych form wsparcia oznaczały, że w warunkach wysokiej inflacji i szybkiego wzrostu płac niektóre rodziny to wsparcie traciły. Te efekty przeważyły nad efektami nowych świadczeń, takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy.

„Choć dochody większości rodzin z dziećmi wzrosną od stycznia 2024 r. dzięki podwyższeniu kwoty świadczenia wychowawczego (do 800 zł – red.), to do tego czasu skumulowany od stycznia 2020 r. efekt braku waloryzacji świadczeń skierowanych do rodzin z dziećmi wyniesie ponad 31 mld zł” – podkreślają ekonomiści z CenEA. Według po podwyżce świadczenia wychowawczego jego realna wartość (tzn. siła nabywcza) zrówna się z tą z kwietnia 2016 r. już na początku 2025 r.