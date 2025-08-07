Notowania PCF Group rozpoczęły czwartkową sesję od mocnych spadków. Około godz. 10 akcje są wyceniane na 5,16 zł po spadku o 6 proc. Inwestorów najwyraźniej zaniepokoiła perspektywa rozwodnienia kapitału. W planach jest oferta do 6 670 000 akcji. Kapitał zakładowy studia dzieli się obecnie na 35 940 271 walorów.
Wrocławskie studio wstrzymuje prace nad dwoma projektami. Ponad 60 osób straci pracę.
Celem jest pozyskanie środków w wysokości około 20 mln zł, w ramach jednej lub wielu emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Emisje – w ocenie zarządu – przy uwzględnieniu poczynionych działań restrukturyzacyjnych, harmonogramu oraz wartości zawartych kontraktów pozwolą na ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki oraz zapewnienie jej niezbędnego kapitału obrotowego dla potrzeb dalszego prowadzenia działalności.
Spółka podkreśla, że harmonogram realizacji zawartych kontraktów jest rozłożony w czasie i przewiduje systematyczne przychody w kolejnych kwartałach, co przy zachowaniu dyscypliny kosztowej, umożliwi stopniowe odbudowywanie rentowności operacyjnej.
Sebastian Wojciechowski, znaczący akcjonariusz oraz prezes, zadeklarował wzięcie udziału w budowie księgi popytu, a po jej zakończeniu objęcie akcji serii H za kwotę do 5 mln zł, pod warunkiem, że będą stanowić nie więcej niż 50 proc. wszystkich wyemitowanych.
Ceny emisyjnej nie podano. Zakładając, że spółka chce jednorazowo pozyskać wspomniane 20 mln zł i sprzeda wszystkie plasowane walory, daje to cenę na poziomie około 3 zł za walor. Czyli o 42 proc. niższą od obecnego kursu.
Na GPW notowanych jest obecnie niemal 100 producentów gier (większość na NewConnect). PCF Group zadebiutowało na GPW w grudniu 2020 r. Cena akcji w ofercie została ustalona na poziomie 50 zł dla inwestorów instytucjonalnych oraz 46 zł dla inwestorów indywidualnych. IPO cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zapisy na akcje w transzy detalicznej zredukowano o rekordowe 98,5 proc. Na początku 2021 r. kurs zanotował maksimum na poziomie niemal 87 zł. Potem zaczął spadać. Obecnie jest o 90 proc. niżej w IPO.
Notowania PCF poruszają się w trendzie spadkowym, co ma związek z negatywnymi informacjami, jakie w ostatnich kwartałach napływają ze studia.
Wczoraj kurs się załamał po informacji o zwolnieniach i wstrzymaniu prac nad dwoma projektami. Teraz doszły wieści o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy. - Decyzja ta została podyktowana kształtem proponowanych zmian do statutu – wyjaśnia prezes.
W czerwcu spółka zdecydowała o wstrzymaniu i zawieszeniu prac nad dwoma projektami gier: „Gemini” i „Bifrost”. Zarząd podjął też decyzję o redukcji zespołu deweloperskiego o ponad 60 osób.
Decyzja o wstrzymaniu prac nad projektem „Gemini” wynika z tego, że po upływie okresu obowiązywania dotychczasowej umowy wykonawczej w modelu work-for-hire na rzecz Square Enix nie zawarto kolejnej umowy. PCF nie otrzymało też informacji ze strony wydawcy co do woli kontynuacji lub zakończenia projektu.
Z kolei wstrzymanie prac nad grą „Bifrost” to skutek niezawarcia nowej umowy wykonawczej dotyczącej „Gemini” i przeprowadzonej w konsekwencji tego zdarzenia analizy przepływów pieniężnych grupy. Analiza wykazała brak perspektyw na zapewnienie zasobów na dalsze finansowanie produkcji i wydanie projektu „Bifrost”.