Notowania PCF Group rozpoczęły czwartkową sesję od mocnych spadków. Około godz. 10 akcje są wyceniane na 5,16 zł po spadku o 6 proc. Inwestorów najwyraźniej zaniepokoiła perspektywa rozwodnienia kapitału. W planach jest oferta do 6 670 000 akcji. Kapitał zakładowy studia dzieli się obecnie na 35 940 271 walorów.

Reklama

Emisja akcji w PCF. Jakie są szczegóły?

Celem jest pozyskanie środków w wysokości około 20 mln zł, w ramach jednej lub wielu emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Emisje – w ocenie zarządu – przy uwzględnieniu poczynionych działań restrukturyzacyjnych, harmonogramu oraz wartości zawartych kontraktów pozwolą na ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki oraz zapewnienie jej niezbędnego kapitału obrotowego dla potrzeb dalszego prowadzenia działalności.

Spółka podkreśla, że harmonogram realizacji zawartych kontraktów jest rozłożony w czasie i przewiduje systematyczne przychody w kolejnych kwartałach, co przy zachowaniu dyscypliny kosztowej, umożliwi stopniowe odbudowywanie rentowności operacyjnej.

Sebastian Wojciechowski, znaczący akcjonariusz oraz prezes, zadeklarował wzięcie udziału w budowie księgi popytu, a po jej zakończeniu objęcie akcji serii H za kwotę do 5 mln zł, pod warunkiem, że będą stanowić nie więcej niż 50 proc. wszystkich wyemitowanych.