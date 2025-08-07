VeloBank wchodzi w biznes maklerski z przytupem

Być może pogoda w te wakacje nie rozpieszcza, ale na polskim rynku kapitałowym jest to jeden z najgorętszych okresów ostatnich lat. Nie tak dawno na łamach „Parkietu” informowaliśmy o planach i zmianach zachodzących w Ipopema Securities, grupie Santander czy też UniCredit. Teraz przyszedł czas na kolejny akt rynkowego spektaklu. Dołącza do niego nowy bohater. Jest nim VeloBank. Firma powołuje biuro maklerskie, a na jego czele stanął jeden z bardziej doświadczonych i cenionych specjalistów rynkowych Grzegorz Zawada – dowiedział się „Parkiet”

Biuro maklerskie VeloBanku będzie działać w strukturach banku, co obecnie jest powszechnie funkcjonującym modelem na polskim rynku. Jak informuje bank, biuro „ma wspierać rozwój oferty inwestycyjnej dla klientów indywidualnych, w tym segmentu private banking, oraz klientów instytucjonalnych”.

– Biuro maklerskie to naturalne uzupełnienie oferty VeloBanku, rozwijanej przez nasz zespół wysokiej klasy specjalistów z obszaru finansów i zarządzania. Przyciągamy również kolejnych topowych menedżerów. Naszym celem jest stworzenie najlepszego biura maklerskiego, szczególnie dla klientów z segmentu private banking – mówi Adam Marciniak, prezes VeloBanku. Jak dodaje, w ofercie biura maklerskiego znajdą się nie tylko rachunki maklerskie, ale także nowoczesne platformy transakcyjne i szeroki zakres instrumentów finansowych.

– Sprzyjająca koniunktura sprawia, że warszawska giełda staje się wyjątkowo atrakcyjna. Od początku roku indeks WIG20 zyskał ponad 30 proc., chwilami notując najszybsze tempo wzrostu na świecie. W środowisku spadających stóp procentowych inwestycje giełdowe będą dla naszych klientów coraz ciekawszą alternatywą. Planujemy także wykorzystać doświadczenie doradców inwestycyjnych Citi Handlowego. Wspólnie opracujemy nowe, zaawansowane narzędzia analityczne. Połączymy nasze najmocniejsze kompetencje: technologiczną zwinność i najwyższe standardy obsługi z ekspertyzą, którą Citi Handlowy budował przez ostatnie lata – dodaje Marciniak.