VeloBank wchodzi w biznes maklerski z przytupem

Grzegorz Zawada wraca do biznesu maklerskiego. Stanął na czele nowo tworzonego biura maklerskiego VeloBanku.
Być może pogoda w te wakacje nie rozpieszcza, ale na polskim rynku kapitałowym jest to jeden z najgorętszych okresów ostatnich lat. Nie tak dawno na łamach „Parkietu” informowaliśmy o planach i zmianach zachodzących w Ipopema Securities, grupie Santander czy też UniCredit. Teraz przyszedł czas na kolejny akt rynkowego spektaklu. Dołącza do niego nowy bohater. Jest nim VeloBank. Firma powołuje biuro maklerskie, a na jego czele stanął jeden z bardziej doświadczonych i cenionych specjalistów rynkowych Grzegorz Zawada – dowiedział się „Parkiet”
Biuro maklerskie VeloBanku będzie działać w strukturach banku, co obecnie jest powszechnie funkcjonującym modelem na polskim rynku. Jak informuje bank, biuro „ma wspierać rozwój oferty inwestycyjnej dla klientów indywidualnych, w tym segmentu private banking, oraz klientów instytucjonalnych”.
– Biuro maklerskie to naturalne uzupełnienie oferty VeloBanku, rozwijanej przez nasz zespół wysokiej klasy specjalistów z obszaru finansów i zarządzania. Przyciągamy również kolejnych topowych menedżerów. Naszym celem jest stworzenie najlepszego biura maklerskiego, szczególnie dla klientów z segmentu private banking – mówi Adam Marciniak, prezes VeloBanku. Jak dodaje, w ofercie biura maklerskiego znajdą się nie tylko rachunki maklerskie, ale także nowoczesne platformy transakcyjne i szeroki zakres instrumentów finansowych.
– Sprzyjająca koniunktura sprawia, że warszawska giełda staje się wyjątkowo atrakcyjna. Od początku roku indeks WIG20 zyskał ponad 30 proc., chwilami notując najszybsze tempo wzrostu na świecie. W środowisku spadających stóp procentowych inwestycje giełdowe będą dla naszych klientów coraz ciekawszą alternatywą. Planujemy także wykorzystać doświadczenie doradców inwestycyjnych Citi Handlowego. Wspólnie opracujemy nowe, zaawansowane narzędzia analityczne. Połączymy nasze najmocniejsze kompetencje: technologiczną zwinność i najwyższe standardy obsługi z ekspertyzą, którą Citi Handlowy budował przez ostatnie lata – dodaje Marciniak.
Biuro maklerskie VeloBanku aktualnie jest na etapie uzyskiwania pełnozakresowej licencji maklerskiej. W pierwszej kolejności chce się skoncentrować na klientach indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem private banking. To oczywiście ma też związek z planowanym przejęciem przez VeloBank części detalicznej banku Citi Handlowego (część jego pracowników będzie także tworzyć zespół nowego biura maklerskiego). Dopiero w kolejnych etapach planowane jest poszerzenie oferty, niewykluczone, że również na rynku instytucjonalnym.
Tak jak to zostało wspomniane, na czele biura maklerskiego stanął Grzegorz Zawada.
– Dołączam do VeloBanku z dużą motywacją i konkretnym celem. Chcę połączyć moje wieloletnie doświadczenie w budowaniu instytucji rynku kapitałowego z energią i nowoczesnym podejściem, z którego znany jest VeloBank. Wspólnie stworzymy silne biuro maklerskie, które będzie realnym wsparciem dla klientów i konkurencyjnym graczem na rynku. Cieszę się też, że dołączam do VeloBanku w momencie, gdy już niedługo powitamy na pokładzie klientów Citi Handlowego – mówi Grzegorz Zawada.
W ostatnim czasie związany był z grupą PKO BP, gdzie pełnił funkcję dyrektora biura maklerskiego, a ostatnio dyrektora pionu bankowości inwestycyjnej. Pod koniec grudnia 2024 r. został niespodziewanie odwołany ze stanowiska. Wcześniej Zawada pracował m.in. na giełdzie w Arabii Saudyjskiej, na GPW, w PFR czy też w Noble Securities. Ostatnia przygoda Zawady z PKO BP była jego drugim mariażem z tą firmą. Po raz pierwszy związał się z nią w 2011 r., początkowo jako szef działu analiz. W 2012 r. został szefem biura maklerskiego, które wtedy zaliczane było do rynkowych „średniaków”, a dzisiaj jest jednym z największych polskich biur maklerskich z największym udziałem w obrotach na rynku spośród lokalnych pośredników. Przez lata za rozwój oferty inwestycyjnej w grupie PKO BP na poziomie zarządu banku odpowiadał z kolei Jakub Papierski, który dzisiaj jest przewodniczącym rady nadzorczej VeloBanku. Również Adam Marciniak, prezes VeloBanku, może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w grupie PKO BP. Związany był z nią w latach 2011–2021. Czy więc biuro maklerskie VeloBanku powtórzy drogę, jaką przeszło BM PKO BP?
