Inflacja w Polsce wyraźnie spadła, ale pozostawiła niedosyt

Co dalej z inflacją i stopami?

Zgodnie z aktualnymi prognozami ekonomistów dla Bloomberga, inflacja w Polsce powinna pozostawać już w korytarzu celu inflacyjnego 2,5 proc. +/– 1 pkt proc., średniokwartalnie w okolicach 2,8 proc. r./r. Utrzymanie się inflacji w okolicach maksymalnie 3 proc. zakładałaby też lipcowa projekcja inflacji NBP, gdyby usunięto z niej mało prawdopodobne założenie o odmrożeniu cen energii przy obecnych taryfach od października. Stabilizacja inflacji w okolicach celu inflacyjnego NBP powinna dawać Radzie Polityki Pieniężnej przestrzeń do dalszych, stopniowych obniżek stóp procentowych. Mediana prognoz dla Bloomberga wskazuje, że główna stopa procentowa NBP, która obecnie wynosi 5 proc., na koniec roku będzie na poziomie 4,50 proc., a na koniec 2026 r. 3,50 proc. Nie wszystkie zespoły makroekonomiczne są jednak tak optymistycznie nastawione. – Sądzimy, że Rada wciąż będzie bardzo ostrożna – mówi Marta Petka-Zagajewska, dyrektor biura analiz makroekonomicznych PKO BP, argumentując to m.in. dalszą luźną polityką fiskalną rządu. Jej zespół oczekuje, że RPP obniży stopy do 4 proc. na koniec 2026 r.

Czy inflacja jest opanowana?

Czy wobec spadku inflacji do pasma celu NBP oraz prognoz sugerujących jej trwałe utrzymanie się w nim, można powiedzieć, że inflacja w Polsce została pokonana? Oceny są podzielone. Członkini Rady Polityki Pieniężnej Joanna Tyrowicz kilkanaście dni temu we wpisie w portalu LinkedIn wskazywała, że procesy cenowe w Polsce są nadal fundamentalnie nieustabilizowane, gdyż mamy dużo więcej niż „normalnie” grup produktów szybko drożejących. We wskaźniku inflacji te wzrosty są równoważone spadkami w innych kategoriach, ale trudno w takich warunkach mówić o stabilności. „Innej inflacji w celu w Polsce nie będzie” – napisali odwołując się do jej analizy ekonomiści Pekao. Wskazywali, że dyspersja inflacji w Polsce jest wysoka, ale nie bezprecedensowa na tle wcześniejszych okresów wskaźnika inflacji w okolicach celu.

Petka-Zagajewska przyznaje, że istnieje rozbieżność trendów i m.in. w usługach tempo wzrostu cen wciąż jest ponadproporcjonalnie wysokie. – Ta rozbieżność się jednak ogranicza. Nawet w tych obszarach koszyka, które bardziej drożeją, zmierzamy w dobrą stronę – komentuje.

Jest jednak coś, co różni poprzednie okresy inflacji w okolicach celu z obecną sytuacją. To inflacja bazowa (bez cen energii i żywności), która tym razem nie jest poniżej, a ponad celem 2,5 proc. Choć jest najniższa od 2020 r., to pozostaje powyżej 3 proc. r./r. Taka podwyższona krajowa presja inflacji nie stanowi więc swoistej poduszki bezpieczeństwa przed ryzykami szoków podaży z zagranicy.